TSV 1860 München: Investor Ismaik verteidigt Facebook-Kommunikation und kritisiert e.V.-Vertreter

Von: Jörg Bullinger

Hasan Ismaik bei seinem Einstieg als Löwen-Investor im Juni 2011. © Imago Images/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Hasan Ismaik hat seine Kommunikation via Facebook verteidigt. Der Löwen-Investor wünscht sich mehr Respekt von der e.V-Seite des TSV 1860 München.

München - Die Fronten zwischen den beiden Gesellschaftern beim TSV 1860 scheinen sich wieder einmal zu verhärtern. Nach dem sich die Investorenseite um Hasan Ismaik bei der Ablösung von Ex-Trainer Michael Köllner nicht korrekt informiert fühlte, hat der Jordanier jetzt bei Facebook nachgelegt und Robert Reisinger und die e.V.-Seite kritisiert.

Der Löwen-Präsident klang im Gespräch mit dem Münchner Merkur zuletzt noch zuversichtlich, dass die Blauen in der kommenden Saison den nächsten Anlauf in Richtung 2. Bundesliga nehmen werden. „Mit Sechzig ist immer zu rechnen“, sagte der 59-Jährige, der in dieser Spielzeit zumindest noch auf die Qualifikation für den DFB-Pokal hofft. „Es sind sechs Punkte, wenn man damit rechnet, dass Freiburg II unter den ersten Vier bleibt. Das wäre noch machbar in meinen Augen.“

„Ich bin immer bestens informiert und auf dem aktuellen Stand über unseren Verein.“

Die Qualifiaktion für die 1. Hauptrunde wären dankbare Einnahmen, denn wie der Klub sich finanziell ab Sommer aufstellt bzw. aufstellen kann, ist noch nicht sicher. Es gibt Gerüchte um eine Etat-Kürzung von 6,5 auf 4,5 Millionen Euro. Und auch der neueste Post von Hasan Ismaik lässt vermuten, dass sich alle Beteiligten auf zähe Verhandlungen einstellen können. Der Jordanier, der sich vor allem via Social Media zu Wort meldet, hat am Mittwochabend seine Art der Kommunikation verteidigt.

TSV 1860 München: Investor Hasan Ismaik bemängelt fehlenden Respekt der e.V.-Seite

„Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Accounts meine offiziellen Kommunikationswege sind, über die ich meine Meinungen, Anregungen und Wünsche zu unseren Löwen kund tue“, schrieb der 45-Jährige bei Facebook. „Ich bin immer bestens informiert und auf dem aktuellen Stand über unseren Verein.“ Ismaik, der sich nach eigenen Angaben täglich von seiner PR-Abteilung alle Texte zu den Löwen in englischer und arabischer Sprache vorlegen lässt, deutete gleichzeitig an, dass er seiner Linie treu bleiben möchte.

„Es gibt durchaus nachvollziehbare Gründe, warum ich seit Jahren auf den persönlichen Dialog verzichte“, so der Jordanier weiter. „Ich habe vor allem in den Anfangsjahren immer an stundenlangen Besprechungen bei 1860 persönlich teilgenommen. Das Ergebnis war immer das selbe: Große Ankündigungen, keine Ergebnisse.“ Er habe „nur in den seltensten Fällen“ von den e.V.-Vertretern Respekt erfahren, „dabei wäre genau das die Grundlage für ein friedvolles und erfolgreiches Miteinander“.

Einen solchen Umgang wünscht sich offenbar auch Robert Reisinger. „Ich bedaure das immer wieder irritierende Verhalten unseres Mitgesellschafters“, wundert sich das Löwen-Oberhaupt auf Rückfrage der tz und des Münchner Merkur am Donnerstagvormittag. „Es steckt voller innerer Widersprüche. Intern stehen unserem Mitgesellschafter alle Kommunikationskanäle offen. Das halten wir im Verein auch weiterhin so. Und es bleibt dabei: An öffentlichen Debatten dieser Art beteiligen wir uns als Vereinsvertreter nicht.“ Bitter für die Fans. Wie auf dieser Basis die neue Saison geplant werden kann, bleibt wieder einmal fraglich. (Jörg Bullinger)