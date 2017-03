Löwen im Medien-Zwist: Jetzt spricht der Hauptsponsor

Der TSV 1860 kommt nicht zur Ruhe. In ganz Fußball-Deutschland wird über den Zweitligisten diskutiert.In der tz bezieht nun der Hauptsponsor „die Bayerische“ Stellung.

Die ehemalige Bayerische Beamten Versicherung (BBV) identifiziert sich voll und ganz mit den Löwen. In der Eingangshalle blickt man direkt in die blauen Augen eines 1860-Löwen. Von den 800 Mitarbeitern seien 200 mittlerweile Mitglied bei Sechzig, berichtet Martin Gräfer nicht ohne Stolz. Der Termin mit dem Chef der Versicherung solle nicht als Abrechnung zu verstehen sein. Gräfer verweist auf den Slogan der Münchner Firma: „Versichert nach dem Reinheitsgebot.“ Das Reinheitsgebot der Bayerischen stehe für Werte wie „offene, transparente Kommunikation, Respekt, Fairness. Wir empfehlen dringend unserem Partner, sich an unserem Reinheitsgebot zu orientieren.“

Löwen-Sponsor: Respekt vor dem Gegner ist wichtig

Gräfers Werte kamen einem bei 1860 zuletzt nicht sofort in den Sinn. Geschäftsführer Anthony Power setzt auf eine „restriktive Medienpolitik“, zuletzt sorgte der Fall Rettig für Schlagzeilen. Der Geschäftsführer des FC St. Pauli hatte sich öffentlich darüber beklagt, dass Gremiumsmitglieder des Kiezklubs nach ihrem Torjubel von ihren Plätzen verwiesen worden seien. „Ich war bei dem Spiel nicht im Stadion und die Kollegen, die dort waren, haben das nicht direkt mitbekommen“, betont Gräfer zwar. Er sagt aber auch: „Wir haben eine Leidenschaft für Fußball und diese besteht auch aus Freude. Wenn Menschen sich freuen, ist das eine gute Geschichte. Deswegen ist auch nichts dagegen einzuwenden, wenn man jubelt. Der Respekt, der einen am meisten auszeichnet, ist der vor dem Gegner.“

Aber nicht nur der Respekt vor dem Gegner ist der Versicherung wichtig. „Wir verstehen uns nicht nur als Sponsor, sondern auch als Partner“, sagt Gräfer. „Partnerschaft bedeutet auch, dass man Konflikte niemals in der Öffentlichkeit austrägt.“ Gräfers Credo: „Brückenbauen ist wichtiger als mauern, abkapseln ist weniger wertvoll als sich zu öffnen. Zusammenhalten heißt nicht, andere auszugrenzen, sondern sich seiner Stärke bewusst zu sein und dem anderen die Hand zu reichen.“

„Die Bayerische“ will weiter mit Sechzig zusammenarbeiten

Trotz der Häufung der Negativerlebnisse denke die Versicherung nicht an eine Aufkündigung des bis 2019 datierten Vertrags. „Wir sind sogar wild entschlossen, die Partnerschaft mit 1860 noch weiter auszubauen und eine gemeinsame Zukunft zu gestalten“, sagt Gräfer. „1860 hat ein großes Potenzial. Wir sehen ganz viel Zukunftsfähigkeit in diesem Verein. Und wir unterstützen nicht nur die KGaA, sondern auch den e.V.“ Aktuell beispielsweise die Behindertensportabteilung mit einer Spende von 30 000 Euro.

Insgesamt sei die Zwischenbilanz der Versicherung als 1860-Trikotsponsor positiv. „Gerade unter Fußballkennern sind wir viel bekannter geworden. Es macht wirklich Spaß“, so Gräfer. „Und es würde noch mehr Spaß machen, wenn wir uns alle auf die gleichen Werte besinnen könnten.“