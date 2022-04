TSV 1860 - Havelse JETZT im Live-Ticker: Belkahia vergibt die Führung

Von: Patrick Mayer

Teilen

Immer für einen Spaß zu haben: Löwen-Trainer Michael Köllner. © sampics / Stefan Matzke

Für den TSV 1860 München geht es an diesem Samstagnachmittag in der 3. Liga um Platz vier. Und damit um die Teilnahme am DFB-Pokal. Verfolgen Sie das Spiel ab 14 Uhr hier im Live-Ticker.

TSV 1860 München - TSV Havelse 0:0

Update vom 30. April, 13.15 Uhr: Und da ist sie auch schon, die Aufstellung von „Münchens großer Liebe“. Sechzig-Trainer Michael Köllner bringt Top-Talent Leandro Morgalla von Anfang an. Ansonsten setzt er auf eine sehr erfahrene Startelf. Stephan Salger und „Richy“ Neudecker sitzen vorerst nur auf der Bank.

TSV 1860: Hiller - Deichmann, Belkahia, Morgalla, Steinhart - Biankadi, Moll, Dressel, Tallig - Lex, Bär

TSV 1860 München - TSV Havelse im Live-Ticker: Michael Köllner bei den Löwen im Fokus

Erstmeldung vom 30. April: München - Der TSV 1860 München kämpft im Saisonendspurt um die Teilnahme am kommenden DFB-Pokal. Und die Löwen kämpfen um ihren Trainer Michael Köllner, damit der Oberpfälzer über den Sommer hinaus in Giesing bleibt. Um beide Ziele geht es für die Sechzger auch an diesem Samstagnachmittag. Dann, wenn „Münchens große Liebe“ im heimischen Grünwalder Stadion auf Giesings Höhen den TSV Havelse empfängt.

Vor der Partie blieb der Löwen-Coach etwas verklausuliert. „Es geht ja nicht darum, dass ich einen Vertrag brechen will. Aber man muss überlegen: Wie schätzen wir 1860 München aktuell sein – und wo wollen wir morgen sein? Der Verein beschäftigt sich ebenfalls mit diesem Morgen, aber ich muss ja dann nach drei, vier Spielen den Kopf hinhalten, wenn es sportlich nicht läuft“, sagte Köllner auf der Pressekonferenz zum Heimspiel im „Sechzgerstadion“: „Am Ende müssen die Vorstellungen matchen – denn sonst ist es ein Missmatch.“ Was Köllner will, ist sportliche Wettbewerbsfähigkeit. Vor dieser Saison hatte er mit seiner Truppe den Aufstieg anvisiert, doch daraus wird jetzt sehr, sehr wahrscheinlich nichts mehr.

TSV 1860 München - TSV Havelse im Live-Ticker: Löwen kämpfen um den DFB-Pokal

„Durch ein furioses 6:0 haben wir uns auf Platz vier katapultiert. Diesen Platz wollen wir nicht nur halten, sondern weiter attackieren. In erster Linie geht es darum, dass wir die maximale Punktzahl erreichen“, meinte Köllner zur Zielsetzung vor den letzten drei Spieltagen dieser Saison: „Am Ende könnten wir auf 64 Punkte kommen – das wäre natürlich mega.“

Dazu braucht es erstmal einen Sieg egen einen Gegner, der bereits abgestiegen ist und in die Regionalliga Nord zurückkehren wird. Verteidigen die Löwen bis zum Saisonende Platz vier, spielen sie in der kommenden Saison im lukrativen DFB-Pokal. Das ist nun das Ziel - neben einer weiteren Zusammenarbeit mit 1860-Coach Michael Köllner.

Verfolgen Sie das Heimspiel des TSV 1860 München heute, ab 14 Uhr, hier im Live-Ticker. (pm)