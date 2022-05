Löwen-Legenden Heiß und Wettberg: „Nächstes Jahr ist der Aufstieg Pflicht“

Von: Ludwig Krammer

Gelingt der Sprung auf Platz drei? Die Löwen haben den Aufstieg noch nicht abgeschrieben © IMAGO/Eibner-Pressefoto

Über die Relegation in die 2. Liga? Noch lebt der Traum der Sechziger, am letzten Spieltag auf Platz drei zu springen.

München – Auch bei Meisterlöwe Fredi Heiß und Kulttrainer Karsten Wettberg. Das Legenden-Interview mit unserer Zeitung.

Herr Heiß, Herr Wettberg, wie groß sind Ihre Hoffnungen, dass die Löwen diese verkorkst geglaubte Saison doch noch zu einem Happy End bringen?

Heiß: Nach den jüngsten Eindrücken halte ich alles für möglich. Relegationsspiele gegen Dresden – das wäre der Hammer überhaupt! Wir sind gut unterwegs, bei Magdeburg ist die Luft raus und Kaiserslautern geht nach zwei Niederlagen die Düse. Die wollten direkt aufsteigen und müssen jetzt um den Relegationsplatz kämpfen. Da gibt es schönere Situationen.

Wettberg: Ich kann mir den Einbruch der Lauterer schwer erklären. Nach dem Sieg in Unterzahl gegen Saarbrücken war ich mir sicher, dass die das durchziehen und direkt aufsteigen, aber jetzt... Trotzdem müssen wir erstmal unsere beiden Spiele gewinnen. Dortmund II wird bestimmt nicht leichter als Magdeburg. Das Hinrunden-Spiel gegen Magdeburg war der Tiefpunkt der Saison.

Karsten Wettberg © imago sportfotodienst

Hätten Sie nach dem 2:5 noch einen Cent auf 1860 gesetzt?

Wettberg: Nein, das wäre gelogen. Zum Glück haben sie am Trainer festgehalten und den lange schwelenden Mölders-Konflikt gelöst. Die Mannschaft ist seitdem deutlich sichtbar zusammengewachsen, auch wenn man jetzt nicht alles schönreden sollte. Zu einer Saison gehören immer zwei Hälften. Ohne die Türkgücü-Pleite würden wir jetzt nicht mehr vom Aufstieg reden.

„Ich halte den Leandro Morgalla für das größte Abwehrtalent der letzten 20 Jahre, der wird über lang oder kurz in der Bundesliga spielen.“

Bedeutet für die Zukunft?

Heiß: Platz drei hin oder her, entscheidend wird sein, ob man auf diese Rückrunde aufbauen kann. Es müssen in allen Mannschaftsteilen echte Verstärkungen her, damit substanziell was vorwärts geht.

Wettberg: Die 3. Liga kann für Sechzig nicht der Anspruch sein. Sollte es jetzt nicht klappen, brauchst du für einen neuen Versuch nächste Saison zwei, drei zweitligaerfahrene Spieler. Wir müssen raus aus dieser Pleiteliga.

Heiß: Auch um den Talenten eine Perspektive zu geben.

Wettberg: Ich halte den Leandro Morgalla für das größte Abwehrtalent der letzten 20 Jahre, der wird über lang oder kurz in der Bundesliga spielen. Auch den Niki Lang würde ich halten, der Kerl ist gut und für sein Alter schon sehr abgeklärt. Die Kaderplanung muss immer eine Mischung aus Erfahrung und Talent sein. Den Tim Rieder zurückzuholen, ist in Ordnung, auch wenn er in Lautern vieles schuldig geblieben ist. Den Lakenmacher von Havelse würde ich nehmen, den Kutschke von Ingolstadt besser nicht, dem fehlt es einfach an der nötigen Technik.

„Der Michi ist ein toller Kerl, aber er weiß auch, wie schnell es gehen kann als Trainer.“

Den Löwen fehlt es eher am nötigen Kleingeld.

Wettberg: Das leidige Thema. Ich erhoffe mir von beiden Gesellschaftern, dass die Ruhe keinen Stillstand bedeutet.

Womit wir beim Trainer wären. Auch Michael Köllner will eine Perspektive sehen.

Heiß: Das verstehe ich. Dass er Druck macht, halte ich für völlig legitim. Das würde ich an seiner Stelle auch machen.

Meisterspieler Fredi Heiß. © LakoPress/Imago

Wettberg: Der Michi ist ein toller Kerl, aber er weiß auch, wie schnell es gehen kann als Trainer. Nächstes Jahr ist der Aufstieg Pflicht, dazu brauchst du eine entsprechend besetzte Mannschaft. Vor Verletzungen bist du nie gefeit – und Corona ist auch noch nicht vorbei.

Interview: Ludwig Krammer