TSV 1860 rehabilitiert sich in Saarbrücken: Tore und Highlights im Video

Von: Marcel Schwenk

Der TSV 1860 gewinnt in Saarbrücken mit 3:2. Das Ergebnis gerät am Ende zur Nebensache, Niklas Lang musste vom Feld getragen werden. Die Highlights.

Saarbrücken – Der TSV 1860 München hat sich nach zwei Liga-Pleiten in Folge rehabilitiert und ein turbulentes Spiel beim 1. FC Saarbrücken für sich entschieden.

TSV 1860 München geht durch Schröter-Doppelpack in Führung – Saarbrücken gleicht aus

Bereits in der 4. Minute gingen die Löwen durch Morris Schröter, der nach seiner Sperre wieder in die Anfangsformation rückte, in Führung. Zwölf Minuten später legte der Flügelspieler das zweite Tor nach. In der Folge dominierten die Münchner im Ludwigsparkstadion, Saarbrücken fand bis kurz vor der Pause überhaupt nicht statt – und schlug dann eiskalt zu.

Zunächst war es FCS-Kapitän Manuel Zeitz, der in der 39. Minute nach einem Freistoß am zweiten Pfosten komplett blank stand und nur noch den Fuß hinhalten musste. Keine 180 Sekunden später war es dann Amine Naifi, der nach einem Eckball trocken zum 2:2 einschoss.

Der TSV 1860 München hat mit 3:2 beim 1. FC Saarbrücken gewonnen. © Fussball-News Saarland / Imago

Niklas Lang köpft zum 3:2 für den TSV 1860 ein und bereitet im Anschluss Sorge

Nach dem Durchgang präsentierten sich die Hausherren gefestigter und übernahmen das Kommando. Die Gäste waren zunehmend in der Defensive gefordert, Entlastungsangriffe verebbten meist kurz vor dem Saarbrücken-Strafraum. In der 81. Minute gelang dann aber doch noch der Lucky Punch. Nach einer Ecke von Erol Zejnullahu köpfte Niklas Lang zum 3:2 ins lange Eck ein.

15 Minuten später stand der Rechtsverteidiger erneut im Mittelpunkt. Nach einer Ecke bekam Lang die Schulter des aufgerückten FCS-Keepers Tim Schreiber an den Kopf. Der Siegtorschütze blieb benommen liegen, Spieler und Betreuer eilten herbei. Fans schirmten die Sicht mit Fahnen ab.

Kurze Zeit später wurde der 21-Jährige vom Platz getragen. Laut Trainer Maurizio Jacobacci sei er ansprechbar gewesen und habe die Augen geöffnet, wurde zu weiteren Untersuchungen aber erstmal in das Krankenhaus gebracht. (masc)