TSV 1860: Grünes Licht für Holzhauser – Dauerbrenner fällt aus

Von: Korbinian Kothny

Raphael Holzhauser steht vor seinem Debüt für den TSV 1860. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Spielgenehmigung für Raphael Holzhauser ist da. Damit steht einem Debüt in Mannheim nichts mehr entgegen. Ein anderer Leistungstraäger fällt hingegen aus.

München - Es ist eine ereignisreiche Woche für Raphael Holzhauser. Nach der Hängepartie um seinen Transfer vom belgischen Erstligisten OH Leuven zum TSV 1860, vermeldeten die Löwen den Transfer am Mittwochmorgen endlich als perfekt. Direkt im Anschluss trainierte Holzhauser das erste Mal gemeinsam mit seinen neuen Teamkollegen.

Folgt jetzt beim Jahresauftakt in Mannheim am Samstag bereits das Debüt? Am Donnerstag erklärte 1860-Coach Michael Köllner auf der Pressekonferenz noch, dass die Spielgenehmigung fehle. Diese soll nun aber da sein. Das berichtet das Online-Portal dieblaue24.

TSV 1860: Holzhauser gleich in der Startelf?

Damit steht einem möglichen Löwen-Debüt nichts mehr entgegen. Sogar ein Startelfeinsatz des neuen Heilsbringers scheint nicht ausgeschlossen. Immerhin betonte Köllner bei seiner Transfer-Forderung, dass der Kader vor der Verpflichtung von Holzhauser nur über zwei Achter verfügt – nämlich Martin Kobylanski und Marius Wörl.

Und bei beiden äußerte Köllner seine Bedenken im Trainingslager in Belek. Beim einen wegen möglicher Fitnessmängel (Kobylanski), beim anderen wegen der fehlenden Erfahrung (Wörl). Zudem fällt mit Erik Tallig eine weitere Option für die Startelf aus.

TSV 1860: Ersetzt Lannert Deichmann?

Tallig ist dabei nicht der einzige krankheitsbedingte Ausfall bei den Löwen. Neben Kapitän Stefan Lex konnte auch Außenverteidiger Yannick Deichmann nicht die Reise nach Mannheim antreten. Der Dauerbrenner ist über Nacht wohl krank geworden. Lediglich am 3. Spieltag gegen den SV Meppen fehlte der Allrounder in dieser Saison mit einer Magenverstimmung. Die erste Alternative für Deichmann dürfte Christopher Lannert sein.

Neben dem aussortierten Trio Willsch, Moll, Knöferl und den krankheitsbedingten Ausfällen müssen auch Alexander Freitag und Devin Sür in München bleiben. (kk)