„Die Bayerische"-Vorstand Gräfer mit klarer Ansage: „Ohne Geld kein Aufstieg"

Wo bleibt die positive Story? Martin Gräfer und Felicitas Eckert von 1860-Hauptsponsor „Die Bayerische" im Interview mit Sportredakteur Uli Kellner.

Martin Gräfer spricht über das neue Bündnis, Image und kreative Ideen. Er deutet an, dass die Geduld des Hauptsponsors nicht unendlich ist.

München – Am Dienstag präsentierte sich die neue 1860-Allianz „Bündnis Zukunft 1860“. Die Meinungen über den Auftritt gehen auseinander. Martin Gräfer, Vorstand von Hauptsponsor „Die Bayerische“, wundert sich, dass viele Fans die Initiative schlecht reden, ehe sie ihre Arbeit aufgenommen hat. Im Interview mit unserer Zeitung spricht er über gesunde Skepsis, ungesunde Entwicklungen bei 1860 und Chancen, den Kultclub zur internationalen Marke aufzubauen.

Herr Gräfer, wie war die Resonanz?

Man kann es in drei Cluster unterteilen. Es gibt sehr viel Zuspruch in Form von persönlichen Nachrichten. Viele trauen sich nicht, etwas Positives zu posten, weil sie Angst haben, sofort verunglimpft zu werden. Das zweite Cluster ist, dass sich auch Leute gemeldet haben, die gerne mitmachen wollen. Im dritten Cluster findet sich aber auch ganz viel Skepsis. Tenor: Kann das was werden? Dass wir überhaupt etwas Positives beitragen wollen, scheint jetzt nicht allen zu gefallen.

„In den Jahren danach war viel Hoffnung – die sich nicht erfüllt hat.“

Können Sie das irgendwie nachvollziehen?

Ja, weil ich nun seit sieben Jahren intensiver drin stecke. Der Doppelabstieg war keine lustige Situation auch für uns als Hauptsponsor. In den Jahren danach war viel Hoffnung – die sich nicht erfüllt hat. Also, für eine gesunde Skepsis habe ich Verständnis – aber nicht dafür, etwas positiv Gemeintes direkt zu diffamieren. Für mich sind das dogmatische Haltungen – die aber typisch geworden sind für unsere Gesellschaft.

Wie muss man sich das konkret vorstellen, wenn das Bündnis jetzt offiziell seine „Arbeit“ aufnimmt?

Das klingt jetzt wahrscheinlich blöd, wenn man so etwas Leidenschaftliches wie Fußball in Projekte packt, aber wir haben vier Arbeitsfelder definiert, suchen dafür noch externe Experten – und dann starten wir. Uns fehlt rund um 1860 einfach die Idee und eine Story, mit der du zukünftige Investoren überzeugst. Und es ist auch keine Selbstverständlichkeit, dass die vorhandenen Sponsoren alle bleiben. Lassen Sie mal die Personaldiskussionen außen vor, mit denen haben wir im Bündnis nichts zu tun. Aber willst du die Leute mit Streit und Uneinigkeit für 1860 begeistern? Oder mit einem Rumdümpeln in der unteren Hälfte der 3. Liga?

„Wir wollen ja gerade nicht politisch sein.“

Der Ansatz, Ideen zu entwickeln, klingt ja schön und gut. Aber mal weniger idealistisch betrachtet: Braucht man nicht einen Fuß in der KGaA oder in den Gremien, um wirklich etwas zu verändern?

Um Veränderungen wirklich umzusetzen, brauchen wir genau das. Aber den gibt es ja bereits. Durch die Gremien des e.V – und die des Investors. Wenn wir denen Beiträge und Ideen zuliefern, die dem Ganzen weiterhelfen, sind doch alle zufrieden.

Stehen Sie zur Aussage, dass der Verwaltungsrat nicht das Ziel des Bündnisses ist?

Das ist aktuell überhaupt kein Thema, nichts womit wir uns beschäftigen. Wir wollen ja gerade nicht politisch sein. Und ganz ehrlich: Es gibt im Verwaltungsrat super Leute. Vielleicht braucht man nur einen Impuls von dritter Seite, um festgefahrene Situationen zu lösen.

„Davon habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört – und ich halte das auch für ausgeschlossen.“

Ihnen werden immer wieder Präsidentschaftsambitionen nachgesagt. Wollen Sie das Gerücht bestätigen oder damit aufräumen?

Davon habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört – und ich halte das auch für ausgeschlossen. Ich kannte das Gerücht nur zu meinem Kollegen, aber auch auf Thomas Heigl trifft das nicht zu. Das haben wir auch bereits deutlich dementiert.

Den Protestbrief zum Aus von Geschäftsführer Marc-Nicolai-Pfeifer haben viele Sponsoren unterschrieben, nicht aber die Bayerische. Trennen Sie zwischen dem Sponsoring und dem Bündnis?

Ja, absolut. Wobei die Bayerische ganz klar hinter dem Bündnis steht. Wir haben kritische Themen immer intern mit unseren Gesprächspartnern platziert, und das wollen wir auch weiter so halten.

„In drei Monaten kann ich Ihnen Näheres sagen, ob das klappt oder ob es eine Spinnerei ist.“

Für Aufsehen sorgte bei der Präsentation Ihre Vision von einem virtuellen Stadion. Was halten Sie von der jüngsten Idee aus dem Rathaus, das Grünwalder Stadion auch ohne Umbau auf gut 17.000 Plätze zu erweitern?

Ich glaube, das wäre eine sehr gute Übergangslösung. Ich finde auch super, dass so ein Angebot kommt. Ich glaube, dass man alles nutzen muss, was 1860 weiterbringt. Die Wirtschaftlichkeit spielt nun mal eine große Rolle. Und deswegen ist die Stadionsituation aktuell einfach problematisch. So wie es jetzt ist, ist es nicht wirtschaftlich für die KGaA.

Können Sie die Idee mit dem virtuellen Stadion etwas präzisieren?

Es gibt Menschen, die besuchen in Sydney eine Oper – dabei sitzen sie zu Hause in Köln im Wohnzimmer. Die haben eine virtuelle Brille auf und dadurch ein unglaublich raumklingendes Erlebnis. Und was im Bereich von Konzerten möglich ist, ist auch möglich im Bereich von Fußballstadien. Aber wir reden ja nicht von heute. Es geht um die Idee, so etwas in den nächsten Jahren anzustreben und zu sagen: Hey München, du bist doch eine der digitalsten Städte Deutschlands! Wir reden von einem Zeitraum von sieben oder acht Jahren. Warum nicht mal einen neuen Weg probieren? In drei Monaten kann ich Ihnen Näheres sagen, ob das klappt oder ob es eine Spinnerei ist.

„Als Sponsor willst du vom Image profitieren und nicht dich ständig verteidigen müssen. Und ehrlich gesagt: Das Verteidigen wird mehr.“

Es beschäftigt die Menschen auf jeden Fall.

Kürzlich war eine Feier vom Löwen-Fanclub auf Mallorca. Die werden kaum jedes zweite Wochenende nach München fliegen. Für die könnte so eine Vision auf lange Sicht eine gute Option sein. Ich bin ein erklärter Fan des Grünwalder Stadions, allein nur die Lage ist sensationell. Bevor man so etwas aufgibt, aus wirtschaftlichen Gründen, muss man zumindest einmal eine Extraschleife tragen.

Einige Ihrer Sponsoren, die auch Partner im Bündnis sind, haben mit Ausstieg gedroht, wenn Pfeifer gehen muss und es politisch unruhig bleibt. Wie geduldig ist die Bayerische bei diesen Themen?

Ich sage es ganz offen: Als Sponsor haben wir das Ziel eines positiven Image-Transfers – und der Markenbekanntheit. Die Bayerische ist eine der wachstumsstärksten Versicherer Deutschlands. Wir haben über 1,1 Millionen Kunden, uns gibt es nicht nur in Bayern. Wir sind in den letzten Jahren, wenn man es vergleichen möchte, aus der 3. Liga aufgestiegen. Wir spielen gegen den FC Bayern – in der gleichen Liga. Unser FC Bayern ist halt die Allianz. Wenn ich in Kreisen der Versicherer unterwegs bin, mit anderen Häusern, dann fragen die mich: Hast du eigentlich einen Schuss, dir das anzutun? Als Sponsor willst du vom Image profitieren und nicht dich ständig verteidigen müssen. Und ehrlich gesagt: Das Verteidigen wird mehr.

„Wenn wir sehen, dass überhaupt nichts vorwärts geht und auch wir gegen die Wände laufen, werden wir unsere Arbeit einstellen.“

Wie weit sind die Bestrebungen der Bayerischen, als dritter Gesellschafter bei 1860 einzusteigen?

Die Diskussion gab es ja schon vor vier, fünf Jahren. Am Ende braucht es eine überzeugende Gesamtidee – und dann kann man den Blick auf fünf, sechs zusätzliche Unternehmen aus der Region richten. Die sollen nicht nur als Sponsoren aktiv sein, sondern auch als Investoren. Ich habe den Eindruck, dass das gelingen kann. Und die Bayerische könnte auch ein Teil davon sein, aber nur ein Teil.

Zurück zum Bündnis. Laut Ihrer Aussage ist es ja kein Projekt, das auf zehn Jahre angelegt ist, eher auf die nächsten Monate. Welches Ziel muss erreicht sein, damit das Bündnis wieder überflüssig wird?

Eines ist klar: Ich glaube nicht, dass Geld Tore schießt, aber ohne Geld ist ein sportlicher Aufstieg nicht zu erreichen. Also braucht man eine breitere Basis, und dazu wiederum braucht es eine Einigung. Wenn wir sehen, dass überhaupt nichts vorwärts geht und auch wir gegen die Wände laufen, werden wir unsere Arbeit einstellen.

Oha.

Ganz ehrlich: Warum ernten wir Kritik, dass wir über die Zukunft nachdenken? Das erinnert mich an Kinder, die die Augen zumachen und denken: Weil ich dich nicht mehr sehe, siehst du mich auch nicht. Aber die Realität ist da, auch wenn man die Augen davor verschließt. Der Gesellschafter ist da, auch wenn sich ihn vielleicht der ein oder andere nicht wünscht. Der ist da – der geht auch nicht von alleine weg. Da kann man noch so oft die Augen zumachen. (Interview: Uli Kellner)