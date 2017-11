Mauersberger sorgt mit Facebook-Post für Mega-Lacher

Beim Sieg gegen Memmingen ließ Jan Mauersberger (32) nichts anbrennen, am Samstag sorgte der Abwehr-Routinier des TSV 1860 via Facebook-Foto für den Löwen-Lacher des Wochenendes.

„Nach den beiden wichtigen Siegen kann man sich auch wieder auf die Straße trauen und zu einer Geburtstagsparty gehen! Motto: Russendisko“, erklärte der gebürtige Münchner seine Kostümierung.

Ein Freund aus Kindergarten-Tagen feierte am Samstag seinen 33. Alles sei gesittet abgelaufen, ­versicherte „Russen-Jan“ der tz am Sonntag auf Nachfrage. „Wir waren am Sonntag um 10.30 Uhr schon wieder zum Brunch verabredet.“

Durchschnaufen ist angesagt, bevor am Dienstag die Vorbereitung aufs nächste Ligaspiel in Burghausen beginnt. Zudem bereitet sich Medienwissenschafts-Student Mauersberger auf eine Klausur am Mittwoch vor. Bei allen Mängeln in der zweiten Halbzeit des Memmingen-Spiels („Da dürfen wir uns nicht in die Tasche lügen“) ist die Zuversicht für die nächsten Aufgaben ungebrochen: „Wir haben 14 von 19 Ligaspielen gewonnen“, sagt „Mauer“. „Da können wir die nächsten Aufgaben schon mit breiter Brust angehen.“

