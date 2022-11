Überflieger Verlaat – das Löwen-Menatiltätsmonster fordert mehr Willen

Einer, der immer alles gibt: Abwehrchef Jesper Verlaat im Zweikampf mit Ex-Löwe Markus Ziereis. Foto: sampics / C. Pahnke © sampics / C. Pahnke

Jesper Verlaat hängt sich in jedem Spiel voll rein. Seine Mentalität ist vor allem für Trainer Köllner eine große Erleichterung.

München – Als wäre das 0:1 von Bayreuth nicht schmerzhaft genug, kam für Michael Köllner auch noch der regionale Aspekt dazu. Der Löwen-Trainer ist in Fuchsmühl aufgewachsen, eine knappe Autostunde entfernt vom Hans-Walter-Wild-Stadion. Familie und Freunde waren am Samstag vor Ort – und auch ein Reporter von Köllners früherer Heimatzeitung „Der neue Tag“.

Ihm gegenüber öffnete der Oberpfälzer sein Herz und verriet, wie sehr ihn die Blamage beim bisherigen Tabellenletzten gewurmt hat. „Die Bayreuther wären schon noch in die Knie gegangen“, wird Köllner zitiert: „Ich denke, zehn Minuten mehr hätten gereicht. Am Ende ist es schade, weil die Qualität unserer Mannschaft so ausreichend ist, dass wir hier gewinnen können. Ich ärgere mich noch mehr, wenn man im Nachgang die anderen Ergebnisse sieht, da könnte man sich richtig übergeben.“

Mit einem Sieg, der leicht möglich gewesen wäre, hätten die Löwen in der Tabelle davonziehen können. Dass auch sämtliche Aufstiegsrivalen bis auf Mannheim Punkte ließen, ist einerseits ein Trost. Andererseits steigt nun wieder der Druck, im Spitzenspiel gegen Saarbrücken am Sonntag (15 Uhr) das Wiesbaden- und nicht das Bayreuth-Gesicht zeigen zu müssen. Oder sich wenigstens so kämpferisch zu präsentieren wie in den 90 Minuten von Osnabrück. Abwehrchef Jesper Verlaat drückte es am Samstag so aus: „Die letzten beiden Spiele haben wir körperlich sehr gut bestritten. Heute war der Gegner in den entscheidenden Momenten körperlich besser.“ Dem Gesicht des stets freundlichen Verlaat war anzusehen, dass ihm das Auftreten von Bayreuth zu denken gab. „Das ist unbeschreiblich“, schimpfte er, den blonden Lockenkopf schüttelnd: „Mir fehlen die Worte. Extrem ärgerlich für uns. Wir konnten unseren Plan nicht durchsetzen, hatten zu viele Stockfehler. So bekommst du natürlich kein Selbstvertrauen, pushst den Gegner.“

Für einen wie Verlaat, 26, der hinten wie vorne alles gibt, und zwar in jedem Spiel – für einen wie ihn ist es umso schwerer zu akzeptieren, wenn Geschenke verteilt werden, sei es aus Leichtsinn, aus Schläfrigkeit, warum auch immer. Über seine Arbeitseinstellung sagte er im Sommer, in der ersten Gesprächsrunde nach seinem Wechsel aus Mannheim: „Du darfst dich nicht abkochen lassen, das hat etwas mit Mentalität zu tun.“ Gefolgt von einem Sprichwort aus seiner niederländischen Heimat: „In Holland sagt man: Man darf sich nicht den Käse vom Brot klauen lassen!“

Verlaat, der Mentalitätslöwe. Vorne erzielt er Tore, wenn er das Gefühl hat, dass der Gegner drauf und dran ist, Punkte zu klauen. Wie bei seinen Führungstreffern gegen Oldenburg und in Osnabrück – oder bei seinem Willenstor zum 1:1 in Köln. Und hinten: Da empfindet der Abwehrchef jedes Gegentor als Beleidigung. Mustergültig zu sehen beim späten, für den Spielausgang unbedeutenden 1:3 von Wiesbaden: Verlaat warf sich auf den Rasen, vergrub sein Gesicht in den Händen, ärgerte sich schwarz.

Köllner ist glücklich, einen verlängerten Arm wie Verlaat auf dem Spielfeld zu haben. Angesprochen auf dessen Siegermentalität sagte er sinngemäß: Gut, wenn ein Profi so tickt, „dann muss ich mich tags drauf in der Kabine nicht so auslassen“. Und Verlaat selbst? Der wäre glücklich, wenn 1860 es am Sonntag gar nicht erst so weit kommen ließe, dass am Ende wieder mit einem Kraftakt etwas umgebogen werden muss: „Es kann nicht immer mit der Brechstange in den letzten fünf Minuten klappen.“ (Uli Kellner)