Jimmy Hartwig empfiehlt dem Löwen-Team den Jakobsweg

München/Augsburg - Ex-Löwe Jimmy Hartwig wird in der kommenden Theater-Spielzeit in Augsburg auf der Theaterbühne stehen. Derzeit ist er aber noch als Pilger auf dem Jakobsweg unterwegs - und empfiehlt den Löwen selbiges.

Ex-Löwe Jimmy Hartwig wird in der kommenden Theater-Spielzeit in Augsburg in Paul Abrahams Fußball-Operette „Roxy und ihr Wunderteam“ auf der Bühne stehen. Das kündigte der neue Intendant des Augsburger Stadttheaters, André Bücker, am Mittwoch bei der Vorstellung seiner ersten Saison 2017/18 an. „Es wird getanzt, gesungen, es geht um Fußball“, verrät Jimmy Hartwig der tz. Der 62-Jährige befindet sich aktuell auf dem Jakobsweg, 80 Kilometer fehlen ihm noch. „Man macht das für die Demut. Und, um ein bisschen über sich selber nachzudenken. Ich hoffe, dass noch einige diesen Weg gehen - vielleicht auch die Sechzger-Mannschaft?“, lacht er. „Nach dem Jakobsweg nehme ich dann wieder Saxofon- und Gesangstraining. Und dann geht die Party wieder los - ich freu’ mich drauf!“, so Hartwig. Am 9. Dezember ist die Premiere.

