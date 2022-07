TSV 1860: Adduktoren-Probleme! Boyamba fällt für Auftakt-Kracher aus

Saisonstart gegen Dynamo Dresden

+ © IMAGO/Ulrich Wagner Joseph Boyamba wird gegen Dynamo Dresden fehlen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Korbinian Kothny schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Am Samstag startet der TSV 1860 bei Dynamo Dresden in die neue Saison. Coach Michael Köllner muss beim Kracher auf Neuzugang Joseph Boyamba verzichten.

München - Das Warten hat ein Ende. Nach einer intensiven Vorbereitung steht für den TSV 1860 München am Samstag der Auftakt in der 3. Liga an. Und der hat es in sich. Die Löwen müssen gleich zum Auftakt zu Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden.

Im Auftakt-Kracher, der live in der ARD übertragen wird, müssen die Giesinger allerdings auf Neuzugang Joseph Boyamba verzichten. Das bestätigte 1860-Coach Michael Köllner auf der Pressekonferenz am Donnerstag. Der offensive Mittelfeldspieler verletzte sich an den Adduktoren. Ein Einsatz im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund eine Woche später ist noch offen.

TSV 1860: Boyamba in der Mannschaft schon angekommen - in München nicht

Boyamba wechselte vor der Saison vom Ligakonkurrenten Waldhof Mannheim an die Grünwalder Straße. In den bisherigen Testspielen konnte der 25-Jährige durchaus überzeugen. In sieben Spielen gelangen ihm vier Torbeteiligungen.

Obwohl Boyamba erst seit wenigen Wochen in der bayerischen Landeshauptstadt zu Hause ist, fühlt er sich bei den Löwen schon pudelwohl. „Es ist schon bemerkenswert und im Profifußball nicht üblich, wie hier die alten Spieler auf die neuen zugehen – und wie sich die neuen Spieler einfügen“, erklärte Boyamba erst kürzlich.

Während der Nordrheinwestfale in der Mannschaft schon angekommen ist, hat er bei einem ganz anderen Thema noch Probleme. Boyamba sucht noch nach einer Wohnung in München. „Das ist hier echt nicht einfach“, zeigte sich der Offensivspieler überrascht. Viel wichtiger für Boyamba wird es jetzt allerdings erstmal sein, wieder auf den Platz zurückzukehren können. (kk)