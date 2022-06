TSV 1860: Neudecker verabschiedet sich - „Verein hat sich für Umbruch ohne mich entschieden“

Von: Uli Kellner

Wird den TSV 1860 München verlassen: Richard Neudecker. © IMAGO/Ulrich Wagner

Sieben Zugänge, ein Verein im Dauerkarten-, Pokal- und Aufstiegsfieber – wäre da nicht die Causa Richard Neudecker. Der Abschied vom Publikumsliebling sorgt in den Fanforen für kontroverse Gefühle.

München - Die einen sagen kühl: Reisende soll man nicht aufhalten. Die einen verweisen auf Neudeckers Verdienste und werfen der 1860-Führung Kaltherzigkeit vor ...

Eine auf den ersten Blick tatsächlich erstaunliche Entscheidung. Da wird Neudecker vom Anhang zum Löwen der Saison gewählt, vom Fachblatt „kicker“ in die Elf der Besten berufen (zusammen mit Torschützenkönig Marcel Bär) – und dann das: Wechsel zum Liga-Konkurrenten Saarbrücken. Begleitet von einem emotionalen Post des Mittelfeldspielers, der so gerne geblieben wäre. So zumindest ist sein Abschieds-Post zu verstehen, mit dem der Altöttinger kräftig auf die Tränendrüse drückte.

TSV 1860: Köllner und Neudecker gehen im guten auseinander

„Umso schmerzhafter ist es, euch mitteilen zu müssen, dass der Verein sich am Ende für einen Umbruch im Team ohne meine Person entschieden hat“, schrieb Neudecker bei Instagram.

Haben die Löwen ihren Fanliebling weggeekelt? Einiges spricht dagegen. Sportchef Günther Gorenzel verwies im Winter darauf, dass jeder Spieler mit auslaufendem Vertrag sein Schicksal in der eigenen Hand habe. Und Trainer Michael Köllner betonte noch im Februar, dass er das 1860-Team der Zukunft um eine Achse der Eigengewächse bauen wollte. „Wir haben das Glück, dass in unserem Profikader viele Spieler stehen, die ihre Wurzeln im Verein haben“, sagte er. Diese „Bausteine“ hätten Priorität bei der Kaderplanung. Im Klartext: Man wollte Neudecker halten, aber nicht zu seinem bisher gewohnten Zweitligagehalt.

Und jetzt? Gegenüber unserer Zeitung betonte Köllner, dass er mit Neudecker einvernehmlich auseinander gegangen sei. Es habe ein persönliches Gespräch gegeben. Beiden sei das wichtig gewesen, so der Coach: „Ich bin dankbar für die tollen zwei Jahre mit ihm.“ (Uli Kellner)