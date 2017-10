Karger hofft auf Comeback im Derby - Weber trainiert wieder

TSV-Torjäger Nico Karger hofft, dass er im Derby gegen den FC Bayern II am Sonntag wieder auflaufen kann. Währenddessen ist Löwen-Kapitän Felix Weber wieder ins Training eingestiegen.

München - Es war eine bittere Nachricht vor dem Spiel gegen Augsburg: Nico Karger hatte sich im Abschlusstraining an der Leiste verletzt und reihte sich in die derzeit lange Liste der Verletzten 1860-Spieler ein. Den Löwen fehlte Kargers Spielwitz und seine Torgefahr anschließend deutlich. Doch beim Derby gegen den FC Bayern II am kommenden Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) könnte Karger wieder auf dem Platz stehen.

Um das möglich zu machen, schickte Trainer Daniel Bierofka ihn wohl zu einem Spezialisten für Chiropraktik. Das berichtet das Online-Portal dieblaue24.de. Karger selbst brennt ohnehin darauf, seinem Team im Stadt-Derby helfen zu können: „Ich will gegen Bayern unbedingt spielen“, wird er auf der Seite zitiert. Karger wird demnach wohl Donnerstag oder Freitag wieder ins Training einsteigen.

Und es gab noch weitere erfreuliche Nachrichten am Dienstag: Löwen-Kapitän Felix Weber gab am Nachmittag etwas überraschend sein Trainingscomeback. Der 22-Jährige hatte sich im Spiel gegen Greuther Fürth II am 11. Spieltag einen Bänderriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Nur knapp einen Monat später stand Weber nun wieder auf dem Trainingsplatz. Am Sonntag gegen den FC Bayern II wird der Kapitän aber wohl noch fehlen.

rjs