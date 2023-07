RB-Profi Ludewig mit fünfter Leih-Station bei den Löwen: „Morgalla hat mir nur Positives berichet“

Von: Uli Kellner

Neulöwe Ludewig (23) hat in jungen Jahren schon in fünf Ländern Profifußball gespielt. © IMAGO/Ulrich Wagner

Der Rechtsverteidiger Kilian Ludewig will endlich bei einem Verein Fuß fassen. Deswegen entschied er sich jetzt zu einem Wechsel zum TSV 1860 München.

München – Leihen ist das neue Kaufen. In Zeiten knapper Ressourcen hört man diesen Satz immer wieder. Die so genannte „Sharing-Economy“ steht hoch im Kurs bei der Generation Z. Eine Ausnahme ist Kilian Ludewig, Jahrgang 2000. Der Rechtsverteidiger, vor zwei Wochen zum TSV 1860 gestoßen, würde den Trend zu Leihgeschäften liebend gerne beenden.

Neulöwe Ludewig spielte bereits in England, in den Niederlanden und in Dänemark

Ein flüchtiger Blick in Ludewigs Vita reicht, um diesen Wunsch zu verstehen. Für den gebürtigen Hamburger, 2018 von Red Bull Salzburg unter Vertrag genommen, ist 1860 seine bereits fünfte (!) Station, die er als Leihobjekt kennenlernt. Zuvor war der Blondschopf Zeitarbeiter beim englischen Zweitligisten Barnsley (Rückrunde 2020), bei Schalke (2020/21), bei Willem II in den Niederlanden (Rückrunde 2022) und bei Aalborg in Dänemark (22/23).

In wenigen Jahren sind da eine Menge Länder, Ligen und Umzüge zusammengekommen – vor allem, wenn man bedenkt, dass Ludewig bis zu diesem Sommer noch für die deutsche U 21 spielberechtigt gewesen wäre.

Mit 15 schon zum RB Leipzig und etliche U-Länderspiele für den DFB – allerdings nie Fuß gefasst

Länderspiele hatten sich in seinem Lebenslauf bis 2021 summiert, für sämtliche U-Teams des DFB. Umso erstaunlicher daher, dass dieser offensichtlich hochtalentierte Fußballer nirgendwo Fuß fassen konnte. Gestartet hatte Ludewig seine Odyssee im Alter von 15. Damals warb ihn RB Leipzig vom FC St. Pauli ab, begleitet von großen Hoffnungen, die sich für beide Seiten – Konzern und Spieler – nur teilweise erfüllten.

Als Ludewig (23) vor dem Pressestüberl der Löwen Platz nimmt, in einem Sessel der Lounge-Garnitur – da wirkt er gar nicht wie einer, der schon so viel rumgekommen ist. Eher wie einer, der gerade zum ersten Mal eine größere Bühne betritt: schüchtern, unsicher, nur langsam auftauend. Dann allerdings lässt er seine Zuhörer mit spannenden Erzählungen an seinem Leben als Fußball-Wanderarbeiter teilhaben.

Höhen in Barnsley und Salzburg, Tiefen in Gelsenkirchen wegen Verletzung

Die Highlights: Klassenerhalt mit Barnsley durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Auch das Training unter Ex-Salzburg-Coach Marco Rose („Er nimmt alle mit“). Einer der Tiefpunkte: Bundesliga-Abstieg mit Schalke 04. Zum Schluss musste Ludewig tatenlos zuschauen: Mittelfußbruch.

Dabei war es anfangs unter Manuel Baum noch bestens für ihn gelaufen. Baum, der Ludewig aus seiner Zeit als DFB-Coach kannte (U 20), urteilte: „Wenn er mal erfahrener wird, wird das ein Granatenfußballer.“ Weil er schnell sei, kopfballstark, technisch beschlagen.

Ludewig will in München einen Neuanfang wagen – Morgalla riet ihm den Wechsel zu seinem Ex-Verein

Gründe, die einer stringenteren Karriere im Weg standen? „Eventuell“, sagt Ludewig, hätten ihm in der Fremde die Fürsprecher gefehlt. Hinzu kamen Verletzungen. Und, fügt er selbstkritisch hinzu: „Vielleicht hat es auch von meiner Seite aus nicht gereicht.“ Bei RB versperrt ihm aktuell der bosnische Nationalspieler Amar Dedic den Weg. „Die Chancen, da noch mal zu spielen, waren einfach nicht da“, räumt er ein.

Daher: Neuanfang ohne Aussicht auf Champions League – in der 3. Liga. Für ihn, stellt Ludewig klar, sei der Wechsel zu 1860 aber kein Rückschritt. Dazu geraten habe ihm ein gewisser Leandro Morgalla. Der Ex-Löwe kam zu RB, als Ludewig schon wieder auf gepackten Koffern saß: „Ich habe ihn gefragt, wie’s bei 1860 ist, und Leo hat nur Positives berichtet.“

Die Position rechts hinten, die Morgalla (18) zuletzt innehatte, will nun Ludewig mit Leben füllen – und langfristig ein Verleihnix werden. „Schön wäre es, mal irgendwo zu bleiben“, sagt der Wandervogel wider Willen: „Das ist jetzt mein Ziel.“