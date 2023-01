Premiere für Pubquiz rund um 1860: 18 Fragen, 60 Sekunden

Von: Uli Kellner

Teilen

Löwen-Historikerin: Verena Spierer leitet die neue Abteilung des Vereins. © Privat

Die neue Löwen-Abteilung stellt sich mit einem Pubquiz vor: „Passt ja auch zu den Löwen-Fans, die grundsätzlich gerne in Kneipen versumpfen“, sagt die Vorsitzende.

München – Frage an die Löwen-Gemeinde: Welche der insgesamt 17 Abteilungen des TSV 1860 wurde erst vor drei Jahren gegründet? A) Golf. B) E-Sport. C) Vereinshistorie. Selbst die größten Fans müssten jetzt wahrscheinlich im Internet spicken. Richtig ist Antwort C, Vereinshistorie. Eine Abteilung mit 40 Mitgliedern, die sich am Donnerstag einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen wird. Und zwar genau so: mit einem Quiz.

TSV 1860 München: Neue Abteilung lädt zum Kneipenquiz – Pub-Atmosphäre passt zu den Löwen

Genauer gesagt: mit einem Pubquiz, für das die beliebte Giesinger Boazn „Riff Raff“ ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Um 20 Uhr geht’s los, mit Teams, die sich auch spontan formieren können. Die Regeln sind schnell erklärt: 18 Fragen, für die die Ratelöwen jeweils 60 Sekunden Zeit haben. Den drei besten Teams winken Preise, das schlechteste erhält einen Trostpreis, was viel über die geplante Veranstaltung ausdrückt. Verena Spierer, die Vorsitzende der Abteilung, sagt: „Unsere Idee ist, Vereinsgeschichte auf witzig-spaßige Art zu vermitteln – in gemütlicher Pub-Atmosphäre. Passt ja auch zu den Löwen-Fans, die grundsätzlich gerne in Kneipen versumpfen.“

Das Löwen-Wissen in der Kneipe testen: Die Abteilung Vereinshistorie lädt ins „Riff Raff“. © fkn

Locker soll’s also zugehen, aber auch ernsthaft – zumindest bei den 18 Fragen, die sich ein Team um den Autor und Stadtarchivar Anton Löffelmeer ausgedacht hat. „Wir haben ein paar sehr findige Köpfe in der Abteilung“, sagt Spierer, 33: „Denker und Historiker, die sich ohne Ende in unserer Geschichte auskennen. Einerseits wird es sicher schwer. Andererseits gibt auch viele Nerds, die ein unglaubliches Wissen haben. Kann auch sein, dass es für die total einfach wird.“

1860-Pubquiz im „Riff Raff“: Jeder ist wilkommen, der Eintritt ist frei

Einfach im Sinne von unkompliziert sind in jedem Fall die Einlassbestimmungen: Jeder ist willkommen, der Eintritt ist frei – und bei der Premiere sind keine Reservierungen nötig. Spierer: „Die Rückmeldungen sind bisher sehr positiv. Ich würde mich freuen, wenn die Hütte voll wird.“ (Uli Kellner)