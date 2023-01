1860-Trainer Köllner setzt Signal und streicht Moll, Willsch und Knöferl für Belek

Von: Jörg Bullinger

Quirin Moll (li.) und Marius Willsch (re.) wurden aus dem Kader für Belek gestrichen. © Imago Images / Ulrich Wagner

Der TSV 1860 reist am Dienstag nach Belek ins Trainingslager. Drei Profis hat Trainer Michael Kader aus dem Kader für die Türkei gestrichen.

München - Die Zeichen stehen wohl endgültig auf Abschied. Trainer Michael Köllner verzichtet beim am Dienstag beginnenden Trainingslager im türkischen Belek auf Marius Willsch, Quirin Moll und Lorenz Knöferl. Den 28 Spieler umfassenden Kader gab der TSV 1860 am Dienstag auf seiner Website bekannt.

Für das Trio ist es ein weiterer Rückschlag im Kampf um einen Platz im Kader für die Rückrunde und wohl der letzte Fingerzeig, sich einen neuen Klub zu suchen. Bereits vor Weihnachten deutete sich an, dass die drei Profis in den Planungen Köllners keine große Rolle mehr spielen werden. In den Testspielen während der WM-Pause wurden sie nicht eingesetzt. Auch der bereits vor der Saison zur zweiten Mannschaft geschickte Kevin Goden fand trotz ansprechenden Leistungen in der Bayernliga keine Berücksichtigung.

TSV 1860: Moll, Willsch und Knöferl trainieren „gezielt und nach Plan“ in München

Laut Pressemitteilung der Löwen, werden Moll, Willsch und Knöferl in München bleiben, um „gezielt und nach Plan“ zu trainieren. Die restlichen Spieler werden ab Mittwoch zweimal pro Tag unter der Regie von Köllner schwitzen und sich für die Aufholjagd in der 3. Liga vorzubereiten.

Am 8. Januar nimmt der 53-jährige Übungsleiter die Löwen dann richtig hart ran. Nach zwei Einheiten um 9:30 Uhr und 11 Uhr folgen am Nachmittag zwei Testspiele. Um 14 Uhr können sich die Blauen wertvolle Tipps für die Rückrunde holen. Gegner ist auf der hoteleigenen Anlage der 1. FC Kaiserslautern, in der Vorsaison über die Relegation von der 3. Liga in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Um 17 Uhr folgt das Duell gegen den rumänischen Erstligisten UTA Arad. (jb)

Der Kader des TSV 1860 München für das Trainingslager in Belek:

Tor: Hiller, Kretzschmar, Avdija

Feld: Lang, Verlaat, Rieder, Lex, Tallig, Vrenezi, Kobylanski, Greilinger, Schmid, Freitag, Skenderovic, Bär, Wein, Lakenmacher, Deichmann, Lannert, Sür, Wicht, Belkahia, Cocic, Boyamba, Glück, Steinhart, Wörl, Morgalla,