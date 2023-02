„Leistungssteigerung erreichen“: Amateur-Trainer Daniele Reisinger hilft mit Firma den 1860-Profis

Von: Louisa Genthe

Daniele Reisinger (r.) ist mit Biogena seit dieser Saison zuständig für die Beratung des TSV 1860 in Sachen Mikronährstoffe © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S. (l.) Holger Koch (r.)

2017 verabschiedte sich Daniele Reisinger beim FC Moosninning und zog nach Göttingen. Bald ist der 50-Jährige wieder in Bayern und berät mit Biogena die Profis des TSV 1860.

München – Ob als Stürmer oder später als Trainer, Daniele Reisinger ist im Münchner und oberbayerischen Amateurfußball kein Unbekannter. Von 2011 bis 2017 coachte der 50-Jährige verschiedene Teams, zuletzt den FC Moosinning in der Bezirksliga Nord, ehe es ihn beruflich nach Göttingen zog. Reisinger ist selbstständig, Medical-Fitness-Trainer, Mentalcoach und als Gesundheits- und Ernährungsberater breit aufgestellt.

Durch seinen Job hat er wieder eine engere Verbindung zu seiner Heimatstadt München. Seit dieser Saison kooperieren die Löwen mit dem Konzern Biogena, der Mikronährstoff-Präparate anbietet. Mikronährstoffe können Stoffwechselprozesse unterstützen. Unter diesen Nährstoffen versteht man beispielsweise Vitamine, Mineralien, z. B. Magnesium, oder Spurenelemente wie Eisen oder Zink.

TSV 1860 München: Daniele Reisinger gibt als Mirkonährstoffberater wertvolle Tipps

All diese genannten Nährstoffe sind essenziell für den Körper. „Ohne Mikronährstoffe kann der Körper wichtige Körperfunktionen nicht ausführen und die gewünschte Leistung erbringen“, erklärt Daniele Reisinger, der momentan noch in Niedersachsen als Gebietsbetreuer bei Biogena angestellt ist. Reisinger ist vom Konzept überzeugt und hat damit auch bei den von ihm betreuten Mannschaften in Niedersachsen Erfolge erzielt.

Die Leistung des Körpers ist im Amateur- und Profisport gleichermaßen relevant. „Für Sportler geht es gezielt darum, Regeneration und Muskelaufbau zu fördern, sowie die Leistungsfähigkeit zu stärken. Auch gesunder Schlaf und komprimierter Jetlag sind essenziell“, betont Reisinger im Gespräch mit Fussball Vorort.

TSV 1860 München: Eine gezielte Vorgehensweise soll die Leistungen der Mannschaft steigern

Genau aus diesem Grund ist auch 1860 München auf eine Beratung dieser Art aufmerksam geworden. Reisinger berichtet von einer detaillierten Vorgehensweise, die bei den Spielern des TSV 1860 angewandt wird: „Zuerst wird den Spielern Blut abgenommen, um eine Vollblutanalyse durchführen zu können. Das Blut wird also ganz genau angeschaut. Daraufhin wird untersucht, wie denn der Mikronährstoffgehalt bei diesem Sportler ausfällt. Zuletzt werden dann eben genau die Nährstoffe hinzugefügt, die davor gefehlt haben, damit eine Leistungssteigerung erreicht werden kann.“ An der Grünwalder Straße wird die gesamte Mannschaft unter die Lupe genommen, um alle Profis auf einen ähnlichen Level zu bekommen.

Ein gängiges Beispiel, das eigentlich jeder Sportler, ob Profi oder Amateur, kennt, ist das Zuführen des Mikronährstoffes Magnesium. „Ohne Magnesium geht für einen Sportler gar nichts, denn durch die hohe Belastung und vor allem den Schweiß verliert man viele Mineralien. Diese müssen dann wieder zugeführt werden“, sagt Reisinger.

Daniele Reisingers kehrt von Göttingen zurück nach München

Ab Sommer kann sich Reisinger vielleicht dann auch selbst in Giesing ein Bild machen. Er kehrt nach München zurück und will wie in seiner Wahlheimat bei Kreisligist SV Hahle (2018 bis 2021), den Landesligist A-Junioren der JFV Eichsfeld (2022) oder dem Bezirksligisten FC Gleichen (22/23) weiterhin seiner Leidenschaft als Amateurtrainer nachgehen.

Beruflich will der 50-Jährige auch in Oberbayern für interessierte Vereine Trainings- und Gesundheitskonzepte erstellen.„Es geht darum, Vereine weiter zu bringen und nach Möglichkeiten den Körper zu stärken“, sagt Reisinger. Trotz seines Jobs ist auch die Rückkehr an die Seitenlinie fest eingeplant: „Ich werde weiterhin als Fußballtrainer arbeiten. Das eine schließt das andere nicht aus.“ (Louisa Genthe)