Ismaik lässt die Löwen zappeln: Wann kommt der große Knall?

Bei den Löwen gibt es derzeit nicht viele Sicherheiten. Weiterhin wartet der Verein auf eine Unterschrift von Investor Hasan Ismaik. Doch der stellt Forderungen.

München - Am Donnerstag startet der TSV 1860 mit dem Spiel in Memmingen (19 Uhr, live bei Sport1) in die Regionalliga-Saison. Und das war’s auch schon mit den Gewissheiten. Gut fünf Wochen nach dem Doppelabstieg ist weiterhin nicht geklärt, in welchem Stadion die Löwen künftig ihre Heimspiele austragen werden. Auch eine Insolvenz ist längst nicht abgewendet. Alles hängt an Finanzier Hasan Ismaik, der entgegen seiner Facebook-Aussage vom 30. Juni die Fälligkeit seines Acht-Millionen-Darlehens noch nicht zurückgestellt hat.

„Praktisch gegen Gartenarbeit“: Diskussionen um neues 1860-Trikot

„Es fehlt eine Unterschrift“, sagte der bestellte Präsident Robert Reisinger am Samstag bei der 40-Jahr-Feier des Fanklub-Dachverbands ARGE in Rudelzhausen (Lkr. Freising). Ismaik müsse „die Darlehen, die im Juli 2018 fällig werden, auf 2019 stunden, um sein Invest zu retten. Dann haben wir eine positive Fortführungsprognose, dann kann es weitergehen. Wir wollen, dass die KGaA nicht in die Insolvenz geht.“

BFV-Präsident Koch: Keinerlei Anhaltspunkte für 1860-Insolvenz

Ismaik-Dolmetscher: „Wollen Änderung der Struktur“

Das kann auch Ismaik als 60-Prozent-Eigner der 1860-Fußballfirma nicht wollen. Warum die Stundung trotzdem noch nicht fixiert sei, erklärte sein Vertreter und Dolmetscher Mutaz Sabbagh auf tz-Nachfrage so: „Die Unterschrift lässt auf sich warten, weil die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Bei der Geschäftsordnung ist man noch nicht zu einem Resultat gekommen. Wir wollen eine Änderung der Struktur. Weitreichende Entscheidungen wie den Auszug aus der Arena sollten die Mitglieder tragen und nicht einzelne Personen - deswegen wollen wir die Satzung ändern.“

Wie sich dies mit dem Faktor Zeit vereinbaren lässt, ist die Frage, die man sich nicht nur bei den e.V.-Verantwortli­chen stellt. Für den 21. Juli ist das erste Heimspiel gegen Wacker Burghausen angesetzt, zwei Tage später findet die Mitgliederversammlung statt, auf der sich Reisinger bis 2019 als Präsident bestätigen lassen will.

+ Auf Hasan Ismaik angewiesen: Sechzig-Präsident Robert Reisinger muss weiter vor der Insolvenz bangen. © dpa

Ismaik nimmt sich Stadionfrage an

Geschäftsführer Markus Fauser war für eine Stellungnahme am Wochenende nicht zu erreichen. Wie lange er mit dem Gang zum Insolvenzrichter noch warten kann, darüber gehen die Informationen auseinander. Von zwei Tagen bis drei Wochen ist intern die Rede. Dass Ismaik neben seinen bekannten Forderungen (u.a. Übertragung der kompletten Jugendabteilung an die KGaA) nun auch das Thema Stadion angeschnitten hat, kommt angesichts der Brisanz nicht überraschend.

Erstmals im Einsatz: Das neue 1860-Heimtrikot in Bildern Zur Fotostrecke

Noch vor drei Monaten hatte er via Facebook versprochen, „alles Menschenmögliche“ zu unternehmen, „damit der TSV 1860 eines Tages wieder im allseits geliebten Grünwalder Stadion spielen darf“. Freilich ging er damals noch vom Klassenerhalt aus.

Ismaiks Beschwerde gegen 50+1: Sprecher des Bundeskartellamts äußert sich

Diskussion in Rudelzhausen

Arena oder Sechzger - darüber entbrannte in Rudelzhausen eine lebhafte Diskussion. Reisinger verwies auf Fausers Wirtschaftlichkeitsrechnung, die eindeutig für einen Umzug nach Giesing und einen später möglichen Gang ins Olympiastadion spräche. Die Meisterlöwen Peter Grosser und Fredi Heiß bekamen viel Applaus für ihre Bedenken, dass der Arena-Auszug für 1860 mit Blick auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten den Abschied vom Profifußball bedeuten könnte.

Zur Angst, dass die Kapazität des Grünwalder Stadions (12.500, erweiterbar auf 15.500) schon aufgrund der Dauerkarten-Nachfrage zu gering sein könnte, sagte Reisinger, dass entgegen der bisherigen Version im vergangenen Jahr nur 6600 Dauerkarten verkauft worden seien. Antwort eines Fans: „Daran werde ich Sie erinnern, wenn ich meine Karten nicht bekomme.“

1860-Ultras müssen wohl umziehen

Ludwig Krammer

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!