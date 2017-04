Schnappt sich ein Ösi-Klub diesen 1860-Kicker?

München - Beim TSV 1860 München laufen bereits die Planungen für die kommende Saison. Nun gibt es offenbar ein Angebot von zwei österreichischen Vereinen für einen Löwen-Kicker.

„Ich kenn‘ mich auch nicht mehr aus“, sagte Michael Liendl auf sein Pendlerdasein zwischen Baum und Borke angesprochen nach dem Sieg über Würzburg. „Keine Ahnung, was da los ist. Ich denke, ich habe unter dem Strich genug Argumente abgeliefert, dass ich von Start weg spielen kann.“

Gegen die Fortuna aus Düsseldorf und auch gegen das Top-Team VfB Stuttgart durfte Liendl dann in der Startelf ran - wurde aber beide Male vor Schlusspfiff ausgewechselt. Der Österreicher ist der Top-Scorer der Löwen und hadert daher selbstredend mit seinem Schicksal. Im wichtigen Abstiegs-Duell mit Erzgebirge Aue blieben dem Spielgestalter wieder nur der Bankplatz und am Ende lediglich 28 Minuten Einsatzzeit. Was dem 31-Jährigen fehlt? „Ich wünsche mir, dass er ab und an mehr Zweikämpfe führt und mehr läuft. Dann wäre er ein Topspieler“, so Trainer Vitor Pereira.

Linz und Graz offenbar mit Interesse an Liendl

Doch mit acht Toren und drei Vorlagen in 22 Spielen ist Liendl eigentlich auch ohne mehr Zweikämpfe für die Blauen unverzichtbar. Eigentlich - denn der Vertrag des Österreichers läuft zum Saisonende aus, über Gespräche bezüglich einer Verlängerung ist noch nichts bekannt.

Kein Wunder also, dass sich bereits zwei Klubs aus Österreich die Finger lecken: Wie spox und auch die OÖN berichten, sind sowohl der SK Sturm Graz als auch LASK Linz an einer Verpflichtung des Spielmachers interessiert.

1860 verliert in Unterzahl in Aue: Ein Sechser, sechs Fünfer Zur Fotostrecke

In seiner Zeit in Österreich war Liendl allerdings noch für keinen der beiden interessierten Vereine aufgelaufen, eine Verbindung existiert also nicht. Sollten die Löwen den technisch begabten Kicker also halten wollen, so sollten sie schleunigst Gespräche für eine Vertragsverlängerung aufnehmen. Ansonsten wird es Liendl wohl nicht an Angeboten mangeln - kein Wunder, bei diesen Werten.

WhatsApp-News zum TSV 1860 gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für Löwen-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Löwen direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

sdm