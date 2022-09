Morgalla droht Pause: 1860-Juwel verletzt sich bei der Nationalmannschaft

Von: Moritz Bletzinger

Leandro Morgalla laboriert an einer Hüftverletzung. © Imago/Sven Leifer

„Der Klassiker“, sagt Löwen-Coach Michael Köllner. Leandro Morgalla war mit der U19-Nationalmannschaft unterwegs und ist jetzt verletzt.

München - Das DFB-Debüt ist geplatzt. Leandro Morgalla verletzte sich am Freitag im Training beim DFB und musste noch vor dem Duell gegen Armenien abreisen. Zurück in Giesing droht er nun auch auch für das kommende Spiel in der 3. Liga auszufallen.

Leandro Morgalla verletzt sich bei Nationalmannschaft – Pause in der Liga nach DFB-Reise?

„Das ist natürlich der Klassiker. Die Jungs sind bei der Nationalmannschaft super-motiviert und verletzen sich dann“, sagt 1860-Coach Michael Köllner zu „dieblaue24.de“. Sein Abwehrtalent wird in München behandelt, aber bis zur Begegnung gegen die BVB-Reserve im Signal-Iduna-Park „könnte es eng werden“.

In der laufenden Saison hat der 18-Jährige bislang überhaupt noch keine Minute in der 3. Liga verpasst. Auch im DFB-Pokal gegen die Profis von Borussia Dortmund spielte er über die volle Distanz, nur im Totopokal gegen Türkgücü München ging es für Morgalla nach einer Stunde vom Platz.

TSV 1860: Morgalla-Ausfall gegen BVB II? Belkahia und Lang könnten einspringen

Eine Hüftverletzung hat er sich bei der Nationalmannschaftsreise zugezogen. Bremst sie den Senkrechtstartet nun erstmals aus? 1860 München arbeitet dem Vernehmen nach momentan an einer langfristigen Vertragsverlängerung mit Leandro Morgalla, unterschrieben ist allerdings noch nichts.

Fällt der Innenverteidiger gegen Dortmund aus, ändert das sicherlich nichts an seinem Standing in der Mannschat. Obwohl Ersatzmänner parat stehen. Semi Belkahia und Niklas Lang können die Rolle neben Jan Verlaat ebenfalls einnehmen. (moe)