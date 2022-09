TSV 1860: Leandro Morgalla verlängert langfristig – „starke Beziehung zum Verein und den Fans“

Von: Moritz Bletzinger

Sieht seine Zukunft beim TSV 1860 München: Leandro Morgalla. © Imago/Mladen Lackovic

Leandro Morgalla bleibt in Giesing. Der 18-jährige Verteidiger unterschreibt einen langfristigen Vertrag beim TSV 1860 München.

München – Leandro Morgalla ist aus der Löwen-Startelf kaum mehr wegzudenken. Alle neun Pflichtspiele der laufenden Saison hat der 18-Jährige von Beginn an absolviert. Klar, dass der TSV 1860 München unbedingt mit seinem Abwehr-Juwel verlängern wollte.

TSV 1860 verlängert mit Leandro Morgalla - Abwehr-Juwel bindet sich langfristig an die Löwen

Und während Morgalla gegen den BVB wohl erstmals in dieser Spielzeit passen muss (er laboriert an einer Hüftverletzung), vermeldet 1860 gute Nachrichten aus dem Verhandlungszimmer.

Leandro Morgalla verlängert langfristig, melden die Löwen. Wie lange genau, verraten sie aber nicht. „Leo tritt für sein Alter auf und auch außerhalb des Platzes schon sehr reif auf und wird in der Fußballszene bereits jetzt als großes Talent bewertet. Daher freut es uns umso mehr, dass erneut ein junger Spieler aus unserem Nachwuchsleistungszentrum sich schon früh klar dazu bekannt hat, den Weg in den Profifußball mit dem TSV 1860 München zu gehen“, sagt Sportchef Günter Gorenzel.

Leandro Morgalla: Seit acht Jahren ein Löwe – und noch lange nicht genug

Und betont, wie gut die Beziehung ist: „Mit intensiven und sehr vertrauensvollen Gesprächen mit ihm und seinem Umfeld konnten wir nun eine für beide Seiten sehr zielführende langfristige vertragliche Lösung erzielen, über die ich für Leo als auch den TSV 1860 München und seine Fans sehr glücklich bin.“

Morgalla sieht es nicht anders: „Ich fühle mich in München und beim TSV 1860 sehr wohl. In den vergangenen 8 Jahren habe ich eine starke Beziehung zum Verein und den großartigen Fans aufgebaut. Ich bin glücklich, diesen Weg fortsetzen zu können“, sagt er über seine Gefühlslage. Und sieht auch die sportliche Zukunft optimistisch: „Ich sehe beim TSV 1860 München die Chance, wichtige Fortschritte in meiner Entwicklung zu machen.“