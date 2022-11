Gerüchteküche um 1860-Juwel: Zwei Bundesligisten jagen Morgalla

Von: Uli Kellner

Im Fokus einiger Topvereine: Löwe Morgalla. Foto: imago © imago

Eine Meldung, die keinen beim TSV 1860 überraschen dürfte: Shootingstar Leandro Morgalla, 18, ist laut Sky in den Fokus von zwei Bundesligisten gerückt.

München – Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt sollen an einer Verpflichtung des Innenverteidigers mit Blick auf die kommende Saison interessiert sein.

Bereits im Sommer – vor Morgallas Vertragsverlängerung bis 2026 (ohne Ausstiegsklausel) – hatte unsere Zeitung berichtet, dass Gladbach, Köln und Hoffenheim Jagd auf das Supertalent machen. Das Portal transfermarkt.de gibt den Marktwert des 1860-Talents mit 700.000 Euro an. Im Ranking des Fachblatts „kicker“ ist der Blondschopf in der laufenden Saison einer der bestbewerteten Profis (Durchschnittsnote 2,5) – nur Mitspieler Jesper Verlaat (2,36) und Torhüter Daniel Batz (2,32) vom nächsten Gegner Saarbrücken wurden noch besser benotet.

Und was sagt der Umworbene zum Interesse an seiner Person? „Es wäre ja gelogen, wenn man sich nicht freut, dass irgendein Bundesligist bei einem anklopft“, wurde Morgalla zuletzt im „kicker“ zitiert, „aber für mich war von Anfang an klar, dass ich hierbleibe. Was in der Zukunft passiert, sehen wir dann.“ Kein Geheimnis: Die Chancen der Löwen, Morgalla zu halten, würden bei einem Aufstieg in die 2. Liga nicht sinken. (Uli Kellner)