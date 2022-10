Löwen-Legenden glauben an Aufstieg - Benni Lauth: „Hoffnung ist so groß wie noch nie“

Von: Alexander Nikel

Teilen

Benni Lauth (l.) und Sascha Mölders netzten mehrfach für den TSV 1860 im Legenden-Derby gegen den FC Bayern im Olympiastadion. © Christina Pahnke /Sampics

Der TSV 1860 München kämpft um den Aufstieg in der 3. Liga. Löwen-Legenden wie Benni Lauth glauben an die Rückkehr in die 2. Bundesliga, warnen jedoch auch.

München - Es sind nur noch wenige Tage bis zur Winterpause in der 3. Liga. Das Restprogramm hat es für den TSV 1860 München jedoch nochmal richtig in sich. In den letzten vier Partien geht es zweimal gegen einen direkten Konkurrenten um den Aufstieg. Den Auftakt macht aber zuerst das Derby bei der SpVgg Bayreuth am Samstag. Die Franken sind derzeit das Tabellenschlusslicht. Obwohl die Rollen sehr klar verteilt sind, sollte der Aufsteiger nicht unterschätzt werden. Das sah auch Ex-Löwen-Torwart Michael Hofmann am Rande des Legenden-Derbys gegen den FC Bayern so: „Ich erwarte ein intensives Spiel“.

Nach 13 Spielen liegen die Löwen mit 29 von möglichen 39 Punkten auf Platz zwei. Zwei Zähler beträgt der Rückstand auf Überraschungsspitzenreiter SV Elversberg, vier Punkte hat die Mannschaft von Trainer Michael Köllner Vorsprung auf den Relegationsplatz und bereits fünf Punkte auf die Nicht-Aufstiegsplätze.

Zwei verpasste Aufstiege: Manuel Baum - „Glaube, dass sie ein paar Lehren daraus gezogen haben“

Darauf dürfen sich die Sechziger jedoch nicht ausruhen, so Manuel Baum gegenüber Fussball Vorort: „Die Liga ist sehr ausgeglichen. Man darf nicht nachlassen. Das ist die größte Gefahr. Aber ich glaube schon, dass sie ein paar Lehren gezogen haben aus den letzten Jahren“, spielt der ehemalige Bundesliga-Trainer auf die beiden verpassten Aufstiege in den letzten beiden Spielzeiten an.

Nach einer kleinen Schwächephase besiegten die Löwen beim VfL Osnabrück ihren Auswärtsfluch. Für Sascha Mölders könnte das mental sogar ein entscheidender Knackpunkt gewesen sein: „Das war brutal wichtig. Wenn du Spiele wie gegen Osnabrück, die eine Vielzahl an Chancen hatten, gewinnst, wirst du am Ende aufsteigen und das hoffen wir ja alle“, so der langjährige Stürmer. Auch Benjamin Lauth glaubt fest an die Rückkehr in die 2. Bundesliga: „Die Hoffnung ist so groß wie noch nie. Sie spielen konstant. Deswegen hoffe ich, dass sie das durchziehen können.“

Fans des SC Freiburg boykottieren Bundesliga-Spiel - stattdessen Support gegen 1860

Michi Hofmann sieht trotz der bisher so starken Saison vor allem jedoch in der Defensive noch Verbesserungsbedarf: „Das Einzige, was man kritisieren darf, ist, dass man gegen Duisburg und Wiesbaden kurz vor Schluss jeweils ein unnötiges Gegentor bekommen hat. Die letzte Schärfe muss man für die engen Spiele noch hineinbekommen.“ Die defensiven Qualitäten dürften bis zur WM vor allem noch in den Spitzenspielen gegen den SC Freiburg II und den 1. FC Saarbrücken gefragt sein, bevor es zum Abschluss noch einmal gegen einen Aufsteiger, den Kultklub Rot-Weiss Essen, geht. In allen vier verbleibenden Spielen dürfte es nochmal heiß hergehen. Das gilt dieses Mal wohl auch für das Gastspiel im Breisgau. Denn die aktive Fanszene des SC boykottiert das Gastspiel der Profis bei RB Leipzig und ruft stattdessen auf, die beinahe zeitgleich stattfindende Partie der zweiten Mannschaft gegen die Löwen zu besuchen.

Das Ziel bis zur Winterpause ist für Torwart-Legende Michi Hofmann trotz der schwierigen Partien klar: „Ich erwarte, dass Sechzig weiter überragend punktet. Die Mannschaft weiß, was sie zu tun hat, aber wenn sie in den nächsten vier Spielen weiter Basispunkte erreicht, sind sind absolut ein Aufstiegskandidat“. Trotzdem warnt der 49-Jährige: „Aufgestiegen wird erst im Mai.“ (Alexander Nikel)