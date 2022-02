Letzte Chance für TSV 1860 - Coach Köllner: „Wir werden uns festbeißen“

Von: Uli Kellner

TSV-1860-München-Coach Michael Köllner. © imago/Ulrich Wagner

Beim TSV 1860 München hängt der Haussegen etwas schief und das kurz vor der Englischen Woche. Trainer Michael Köllner zeigt sich energisch.

München - Nein, Michael Köllner hat nicht vor, die Saison abzuschenken, sich mit grauem Tabellenmittelmaß zufrieden zu geben – das machte er mit seinem Adrenalin-Auftritt in einer Pressekonferenz eindrücklich klar. Diesmal vermied der 1860-Coach zwar den Hinweis, dass noch etliche Punkte zu vergeben seien (36), reagierte aber etwas ungehalten, als es um die Frage ging, wie viele er seinem verunsicherten Team in der anstehenden Englischen Woche zutraue. „Wenn man den letzten Kommentaren Glauben schenkt, holen wir wahrscheinlich null Punkte“, grantelte Köllner: „Ich habe eine andere Meinung dazu. Ich glaube schon, dass wir in den drei Spielen gut punkten können.“ Voraussetzung: Der berühmte Bock kann bereits an diesem Samstag (14 Uhr) umgestoßen werden.

TSV 1860 vor Auswärtsspiel gegen FSV Zwickau: Löwen brauchen drei Punkte

Letzte Ausfahrt Zwickau sozusagen. Ohne drei Punkte bei den robusten FSV-Routiniers ist jedes Rechenspiel Richtung Aufstiegsplätze sinnlos. „Das Zwickau-Spiel hat absolute Priorität“, weiß der durch aufkommende Kritik angestachelte Coach: „Und danach werden wir uns dann mit den nächsten Gegnern beschäftigen.“ Mit Kaiserslautern (Dienstag, 19 Uhr) und mit dem SC Verl (Freitag, 19 Uhr), je nach Blickwinkel einem Rivalen im Aufstiegskampf und einem im Kampf um den Klassenerhalt.

In welche Tabellenregion 1860 abbiegt, wird sich in den nächsten sieben Tagen entscheiden, die auch Köllner als wegweisend ansieht. „Die Mannschaft weiß, dass sie in der Bringschuld ist“, erhöht der Trainer den Druck auf sein Team, wies aber einschränkend darauf hin, dass es für eine Generalkritik, wie sie zuletzt auch von Präsident Robert Reisinger kam („Es braucht Spieler mit Mut und Courage“), zu früh sei. „Ich werfe keinen Spieler zum Fraß vor“, betont Köllner: „Es liegt nicht an der Qualität, es liegt daran, dass die letzten Spiele etwas mit der Mannschaft gemacht haben. Wir haben keine gute Phase, aber wir können selber beeinflussen, wie lange sie dauert.“ Bei der Kaderzusammenstellung für Samstag schaut er daher genau hin, „wer dem Ganzen gewachsen ist“.

TSV 1860: Sportchef Gorenzel zählt auf Spieler in entscheidender Phase

Aus dem Mund von Sportchef Günther Gorenzel klingt das so: „Wir nehmen die Kritik sehr ernst. Die Spieler haben die Möglichkeit, in den nächsten Partien zu beweisen, dass sie auch mental in der Lage sind, in der entscheidenden Phase ihr Potenzial auf den Platz zu bringen.“ Keine große Überraschung: Niklas Lang rückt für den gelbgesperrten Semi Belkahia ins Team, zudem zeichnet sich eine Rückkehr zu einem System mit Viererkette ab (4-Raute-2).

„In Zwickau hängen die Trauben hoch, aber ich werde der Mannschaft einen guten Plan zur Verfügung stellen“, versprach Köllner: „Wir müssen extrem konsequent und konzentriert zur Sache gehen.“ Die Englische Woche sieht er als Chance an: „Es geht jetzt Schlag auf Schlag, was ich sehr willkommen heiße. Wir können in drei Spielen relativ viele Punkte holen. An dem Thema werden wir uns festbeißen.“