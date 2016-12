Aycicek: „Am Anfang war es bei Sechzig echt schwierig“

Mittelfeldspieler spricht über die Löwen

+ © MIS Levent Aycicek ist noch bis Saisonende von Werder Bremen an die Löwen ausgeliehen. © MIS

München - Levent Aycicek war einer der wenigen Lichtblicke in der Hinrunde der Löwen. Der von Werder Bremen ausgeliehene Mittelfeldspieler hat seinem Heimatklub ein ausführliches Interview gegeben.

Levent Aycicek spielt bislang eine sehr ordentliche Saison beim TSV 1860 München. Der 22-Jährige spielt seit Anfang des Jahres bei den Löwen und ist noch bis Saisonende von Werder ausgeliehen. Mit werder.de hat Aycicek jetzt ein ausführliches Gespräch geführt, darin war auch viel von den Sechzgern die Rede. Hier die wichtigsten Aussagen des Bremers. Aycicek über ...

... seine Entwicklung beim TSV 1860: „Am Anfang war es für mich bei Sechzig echt schwierig. Das Trainerteam hat leider nicht so auf mich gesetzt und ich habe wenig Spielanteile bekommen. Erst mit dem Spiel in Stuttgart habe ich mich durchsetzen können. Seitdem habe ich abgesehen von einem Spiel alle Partien bestritten. Ich bin sehr froh darüber, dass es gegen Jahresende jetzt so gut hinhaut und ich meine Einsätze bekomme.“

... seinen Status: Stamm- oder Ergänzungsspieler? „Das ist von Woche zu Woche unterschiedlich. Ich habe von den letzten acht Spielen sieben von Beginn an gemacht, aber im Fußball kann das alles so schnell gehen. Man darf sich nie ausruhen.“

... seine Zufriedenheit bei den Löwen: „Für mich persönlich bin ich schon zufrieden. Ich freue mich über meine Tore und Vorlagen, aber mit dem Tabellenplatz kann man nicht zufrieden sein. Da hoffen wir alle, dass es in der Rückrunde besser läuft. Wir haben eine gute Mannschaft zusammen, aber in der zweiten Liga geht es häufig über den Kampf. Wir müssen uns weiter reinkämpfen.“

Auf Anhieb viele Freundschaften geschlossen

... seinen Wechsel im vergangenen Januar nach München: „Es ging alles so schnell, da blieb keine Zeit für Vorüberlegungen. Alles war in einem Tag durch, drei Tage später stand ich in München auf dem Platz. Ich hatte aber von vielen gehört, dass München eine tolle Stadt sei. Wenn wir mal im Hotel waren, haben Mitspieler wie Claudio vor mir davon geschwärmt. Das hat sich auf jeden Fall bestätigt. Ein paar Tipps, was man hier machen kann, gab’s auch (lacht). Was ich allerdings nicht gedacht hätte ist, dass ich hier auf Anhieb so viele Freundschaften schließe. Ich wurde sofort gut integriert und wir unternehmen als Team sehr viel. Der Zusammenhalt ist, wie bei Werder, auch echt groß.“

... die permanente Unruhe bei den Löwen: „Ich muss zugeben, dass ich das aus Bremen nicht kenne (schmunzelt). Da hatte ich nicht so oft einen neuen Trainer. Vítor Pereira ist mein sechster Trainer in zehn Monaten. Aber als Fußballer muss man das ausblenden. Das kriege ich gut hin. Natürlich weiß man, was im Verein abgeht, aber wenn man sich darüber auch noch Gedanken machen würde, ginge das auf dem Platz komplett in die Hose. Da braucht man einen freien Kopf. Das musste ich aber nicht lernen, das ist einem schon sehr früh bewusst.“

... den Wohlfühlfaktor München: „München ist eine sehr schöne Stadt. Ich fühle mich pudelwohl, eigentlich genau wie in Bremen. Die Mentalität der Leute hier im Süden, der Verein, das tägliche Leben unterscheiden sich schon sehr von Bremen und Werder, ohne, dass ich das genauer beschreiben könnte. Aber es gefällt mir sehr gut hier.“

... seine persönliche Zukunft: „Die Zukunft ist offen. Ich bin noch ein halbes Jahr hier und werde alles dafür tun, dass wir ins gesicherte Mittelfeld klettern und etwas Ruhe einkehren kann. Darüber, wie es danach weitergeht, habe ich mir ganz ehrlich noch keine Gedanken gemacht. Ich lasse das alles auf mich zukommen. Im Sommer wird die Situation ohnehin neu bewertet.“