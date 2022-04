Löwen im Live-Ticker: Früher Platzverweis in Freiburg - Neudecker trifft per Freistoß unter der Mauer durch

Von: Marcus Giebel

Im Hinspiel tobten sich die Löwen (blau-weiße Trikots) nach Herzenslust aus: Gegen den SC Freiburg II gelang ein 6:0. © IMAGO / Sven Simon

Am 33. Spieltag treten die Löwen bei der zweiten Mannschaft des SC Freiburg an. Ein Dreier ist nach den Ergebnissen der Konkurrenz quasi Pflicht. Das Spiel im Live-Ticker.

Der TSV 1860 München gastiert am Sonntag, 10. April, ab 13 Uhr beim SC Freiburg II - Spielstand 0:1 (-:-)

Mit einem Sieg würden die Löwen auf Platz vier springen.



Keeper Marco Hiller und Phillipp Steinhart melden sich zurück.



Vorbericht zu SC Freiburg II gegen TSV 1860 München

München - Seit drei Pflichtspielen sind die Löwen wettbewerbsübergreifend ohne Sieg. Also wird es mal wieder höchste Zeit - soll der Zug in Richtung Aufstieg nicht doch ohne die Blauen abfahren. Denn nach dem 2:1 des 1. FC Kaiserlautern in Würzburg und dem 1:0 von Eintracht Braunschweig beim SV Wehen Wiesbaden ist selbst der Relegationsplatz aktuell neun Punkte und 16 Tore entfernt.



Allerdings haben die beiden entflohenen Konkurrenten noch einmal spielfrei, weil sie erst einmal gegen Türkgücü München gespielt haben. Folglich ist Sechzig zwei Partien in Rückstand. Ein Dreier im Breisgau würde das Team von Trainer Michael Köllner an dem 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim vorbei auf Rang vier katapultieren. Beide hatten sich am Samstag 0:0 getrennt.

Löwen im Live-Ticker: Hiller und Steinhart wieder dabei

Die Personallage an der Grünwalder Straße entspannte sich rechtzeitig vor der Abreise. Marco Hiller kehrt nach überstandener Corona-Infektion zwischen die Pfosten zurück, Phillipp Steinhart ist nach Schulter- und Magen-Darm-Problemen ebenfalls wieder einsatzbereit.

Mut machte zuletzt auch Ex-Löwen-Trainer Rudi Bommer, der sich in der Bild festlegte: „Magdeburg und Lautern steigen direkt auf, die Löwen landen in der Relegation*.“ Der einstige Bundesligaprofi lobt auch Köllner in höchsten Tönen: „Er ist motiviert, kämpft bis zum Schluss, gibt seinen Spielern Selbstvertrauen. Er steht extrem unter Druck, weil das in München einfach immer so ist, aber er verkauft das nach außen extrem gelassen.“

TSV 1860 in Freiburg: Im Hinspiel lief es wie am Schnürchen

Das Hinspiel war eine klare Sache. Angeführt von Doppelpacker Stefan Lex schoss Sechzig ein 6:0 heraus. Es war erst der dritte Saisonsieg, damals waren die Löwen noch in ganz anderen Tabellenregionen zu Hause. Seither kamen in 18 Partien zehn weitere Erfolge hinzu. Der Kantersieg war also womöglich eine Art Initialzündung.

Und so schnuppert das Team wieder an der Tür zur 2. Liga, die schon vor einem Jahr nach einem fulminanten Schlussspurt noch einmal ganz nahe schien. Marcel Bär, seit wenigen Tagen auch Papa Bär, kennt die höhere Spielklasse aus der vergangenen Saison mit Braunschweig. Im tz-Interview gibt er zu*, diese Erfahrung durchaus zum Thema zu machen: „Ich erzähle die Story immer wieder gerne, weil es absolut überwältigend ist, wenn man die harte Arbeit einer ganzen Saison krönt. Das sind einfach tolle Momente. Deswegen ist man Fußballer geworden.“

Mit 14 Toren hat der 29-Jährige großen Anteil daran, dass es nun auch mit Sechzig klappen kann. Doch dafür scheint ein Erfolg in Freiburg die erste Voraussetzung zu sein. (mg)