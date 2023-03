TSV 1860 wankt kurz - und besiegt letztlich doch den Aue-Fluch

Von: Alexander Kaindl

Können endlich wieder jubeln: Die Löwen in Aue. © Eibner / Imago

Der TSV 1860 München gastierte am Samstagnachmittag beim FC Erzgebirge Aue. Alle Highlights vom 3:1-Sieg im Nachlesen zum Ticker.

Erzgebirge Aue - TSV 1860 München 1:3 (0:2), Samstag, 14 Uhr

1:3 (0:2), Samstag, 14 Uhr Die Löwen hoffen auf einen Befreiungsschlag: In Aue sah man jedoch selten gut aus

Die Highlights zum Nachlesen im Ticker

München - Eine Niederlage, zwei Untentschieden - und heute endlich der erste Sieg? Der TSV 1860 München wartet noch auf den ersten Dreier unter Neu-Trainer Maurizio Jacobacci.

Mit dem Gastspiel in Aue soll diese Mission endlich erfüllt werden und gleichzeitig eine zweite Horror-Serie ihr Ende finden: Der letzte Sieg war ein 3:1 am 21. Januar über Zwickau, es folgten ganze acht Partien in Serie ohne dreifachen Punktgewinn.

Aue gegen TSV 1860 heute im Live-Ticker: Schon wieder Löwen-Leiden im Erzgebirge?

Löwen-Fans wissen aber: „In Aue gibt es Haue“ - und dieser Grundsatz basiert auf Tatsachen. Die letzten beiden Spiele im Erzgebirge verlor der TSV mit 0:3 (2017) und 1:4 (2014). Zehn Mal gastierten die Münchner in ihrer Zweitliga-Historie in Aue. Die Aua-Bilanz: Fünf Pleiten, vier Untentschieden und nur ein einziger Sieg.

Jacobacci weiß jedoch, dass seine Elf noch gewinnen kann. „Es fehlt wirklich nicht viel“, sagte er vor der Partie bei den Sachsen.

TSV 1860 zu Gast in Aue: Kontrahent aktuell Fünfter in der Rückrundentabelle

Gleichzeitig hat er aber schon erkannt, dass die Veilchen nach einer schwachen Hinrunde inzwischen ordentlich Fahrt aufgenommen haben. Zuletzt gab es wieder zwei Siege, mittlerweile ist man Fünfter in der Rückrundentabelle. Die Löwen sind Vorletzter.

