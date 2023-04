TSV 1860 gegen VfL Osnabrück heute im Live-Ticker: Unveränderte Löwen gegen geschwächte Gäste

Von: Stefan Schmid

Spielt wohl auch gegen Osnabrück wieder rechts hinten: Leandro Morgalla.

Gegen den VfL Osnabrück will der TSV 1860 München endlich wieder einen Sieg im Grünwalder Stadion feiern. Das Spiel im Live-Ticker.

31. Spieltag der 3. Liga : TSV 1860 München - VfL Osnabrück -:- (-:-)

Vierter Heim-Anlauf für Jacobacci : Löwen-Trainer noch ohne Sieg im Grünwalder Stadion

1860 München gegen Osnabrück: Der Live-Ticker zum Spiel wird laufend aktualisiert

Update, 12.58 Uhr: Die Aufstellung der Löwen ist eingegangen! Maurizio Jacobacci schickt eine, im Vergleich zum Sieg in Ingolstadt, unveränderte Startelf auf das Feld. Das heißt, dass Leandro Morgalla wohl auch wieder die Rechtsverteidigerposition bekleiden wird. Deichmann damit wieder auf der Sechs.

1860 München gegen Osnabrück: Ismaik meldet sich vor Spiel zu Wort

Update, 12.55 Uhr: Noch ein bisschen mehr als eine Stunde bis zum Anpfiff auf Giesings Höhen. Thema unter den Fans auf den Rängen dürfte heute sicherlich auch ein Social-Media-Beitrag von Gesellschafter Hasan Ismaik sein. In seinem Post vom Freitagabend holt er nochmal die Freistellung von Michael Köllner hervor, der am Donnerstag in Ingolstadt als neuer Trainer vorgestellt wurde. Neben Einlassungen, dass die Veränderung auf den Trainer-Posten keine sportliche Notwendigkeit gewesen wäre, dürften vor allem Ismaiks Spekulationen um das Grünwalder Stadion für erhitzte Gemüter unter den Fans sorgen.

TSV 1860 München gegen VfL Osnabrück: Vierter Heim-Anlauf für Jacobacci

Erstmeldung vom 8. April: München - Fünf Tage nach dem souveränen Sieg des TSV 1860 München beim Rivalen in Ingolstadt wollen die Löwen nun endlich wieder einen Sieg vor den eigenen Fans im Grünwalder Stadion feiern. Ein Ziel, welches auch für den Trainer der Giesinger, Maurizio Jacobacci, einen besonderen Stellenwert genießt.

Maurizio Jacobacci mit Meris Skenderovic vor der Bank im Grünwalder Stadion.

Wenn um 14.00 Uhr der Anpfiff im Grünwalder Stadion erfolgt, ist es der vierte Versuch von Löwen-Trainer Maurizio Jacobacci, vor heimischen Publikum drei Punkte einzufahren. Die bisherigen drei Heimspiele unter dem Schweizer liefen für die Münchner alles andere als zufriedenstellend: Während es gegen Viktoria Köln (0:1) und den BVB II (1:4) jeweils eine Niederlage setzte, konnte gegen Primus Elversberg (1:1) wenigstens ein Punkt geholt werden.

Dass das für die Ansprüche des TSV zu wenig ist, sollte selbsterklärend sein. Im ohnehin aufgeladenen Umfeld des Traditionsvereins wird, nicht zuletzt von den Fans, erwartet, dass sich die Löwenelf daheim am Giesinger Berg zerreißt. Da steht es nicht gut zu Gesicht, dass der letzte Heim-Dreier am 21. Januar beim 3:1 gegen Zwickau eingefahren werden konnte.

1860 München gegen Osnabrück nur Underdog

Zum Löwen-Selbstverständnis gar nicht passen wollen dann auch die Vorzeichen vor dem Duell gegen Osnabrück, in das die Sechzger als Underdog gehen. Besiegten die Giesinger in der Hinrunde als klarer Favorit die heutigen Gegner noch mit 2:0, so stellt sich dies nun anders dar. Angekommen im tabellarischen Niemandsland, empfangen die Münchner nun Osnabrücker, die mitten im Aufstiegskampf stecken.

Vom ersten Abstiegsplatz trennen 1860 zwar derzeit komfortable 14 Punkte, aber auch zum Aufstiegsrelegationsplatz fehlen schwerlich einholbare zehn Punkte. Anders Osnabrück, welches nur zwei Punkte hinter Dynamo Dresden rangiert. Dresden belegt aktuell Rang vier, welcher aufgrund der besser postierten Freiburger Reserve zum Relegationsspiel um die 2. Bundesliga berechtigen würde. (sch)