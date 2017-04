TSV 1860 München: Live-Ticker von der Pk mit Vitor Pereira

München - Mit dem Sonntagsspiel bei Erzgebirge Aue geht für die Löwen die Englische Woche zu Ende. Wie geht Coach Vitor Pereira die Partie an? Wir berichten von der Pressekonferenz mit dem Portugiesen im Live-Ticker!

Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zur Pressekonferenz mit 1860-Trainer Vitor Pereira. Der Portugiese informiert über die neuesten Entwicklungen vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue. Ab 13 Uhr steht der Coach Rede und Antwort

Vorbericht

Ob sich Vitor Pereira inzwischen wieder beruhigt hat? Den Ausgleichstreffer, den seine Löwen am Mittwoch in der Nachspielzeit gegen den VfB Stuttgart hinnehmen mussten, brachte den portugiesischen Trainer zur Weißglut. Sein Auftritt an der Außenlinie hätte Rumpelstilzchen definitiv zur Ehre gereicht.

Doch erfahrener Coach, der er ist, hat Pereira das bittere 1:1 gegen die Schwaben aller Wahrscheinlichkeit nach verdaut und richtet bereits alle Augen auf die bevorstehende Partie bei Erzgebirge Aue. Die „Veilchen“ ließen zuletzt mit einem Auswärtssieg bei der Spitzenmannschaft von Union Berlin aufhorchen und liegen nur noch drei Punkte hinter den Löwen.

Ein Makel ist vor dem Auftritt am Sonntag jedenfalls beseitigt: Der 1860-Auswärtsfluch ist besiegt, nachdem vergangenen Freitag in Düsseldorf drei Punkte eingefahren wurden. Ein Unentschieden im Erzgebirge muss das Minimalziel sein, will man auf der Zielgeraden der Saison nicht noch in Abstiegsnot geraten.

Wie geht Pereira die Partie zum Abschluss der Englischen Woche an? Rotiert der Portugiese ordentlich durch? Oder lässt er die Löwen in ähnlicher Formation wie gegen Stuttgart los? Antworten gibt‘s am Freitag ab 13 Uhr, wenn sich der Trainer den Fragen der Medienvertreter stellt. Wir sind per Live-Ticker mit von der Partie!

