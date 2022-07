Marcel Bär schwärmt vor BVB-Kracher von Löwen-Fans: „Macht riesigen Spaß, vor ihnen zu spielen“

Von: Magdalena Schwaiger

Teilen

Auch wenn es nichts mit dem Aufstieg wurde, hatte Marcel Bär oft Grund zum Jubeln. Nicht nur über seine 19 Saisontore, sondern jetzt auch über die Torjägerkanone. © IMAGO/Sven Leifer

Am kommenden Freitag beginnt die DFB-Pokal-Saison für den TSV 1860 München mit einem Kracher. Der BVB ist zu Gast - Marcel Bär freut sich auf die Partie.

München - Im Interview mit dfb.de erläutert Marcel Bär seine Gedanken zum kommenden Spiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. Das Team von Edin Terzic ist am kommenden Freitag im Grünwalder Stadion bei den Münchner Löwen zu Gast.

Der Torschützenkönig der letzten Saison sagt: „Klar, am Anfang wünscht man sich vielleicht eher einen machbareren Gegner als Dortmund. Aber im Endeffekt kann man es nicht ändern. Wir nehmen das Spiel daher gerne mit und freuen uns darauf, auf ein Top-Team zu treffen. Und das vor ausverkauftem Haus im eigenen Stadion. Die Euphorie ist groß.“

Heimvorteil im Grünwalder Stadion wird „definitiv ein Faktor sein“

Das Stadion an der Grünwalderstraße mitten in Giesing wird am kommenden Freitag komplett ausverkauft sein. Innerhalb weniger Minuten nach Freischaltung des Restkontingents war das DFB-Pokal-Highlight bereits ausverkauft. Marcel Bär sagt aus: „Wir werden alles in die Waagschale werfen und unseren Fans ein gutes Spiel bieten.“

Zudem weiß der 30-Jährige, wie wichtig die Unterstützung der Löwen-Anhänger am Freitag werden wird: „Wenn das Stadion ausverkauft ist und man ein Flutlicht-Spiel hat, setzt das noch einmal ein paar Prozente frei. Die Zuschauer sind sehr wichtig für uns. Die pushen uns in jeder Minute nach vorne. Das beflügelt uns Spieler. Daher macht es riesigen Spaß, vor ihnen zu spielen.“

„Um zu gewinnen, braucht der Bundesligist einen schlechten Tag und man selber einen guten Tag.“

Vergangenes Jahr konnte der TSV 1860 München sowohl den SV Darmstadt 98 als auch Schalke 04 aus dem Pokal werfen. Ein Grund dafür war für Bär vor allem die „sehr gut eingestellte Mannschaft“.

Bär gewann mit Carl Zeiss Jena 2015 in der ersten Runde gegen den Hamburger SV, fünf Jahre später konnte der Stürmer mit Eintracht Braunschweig Hertha BSC aus dem Pokal kegeln. Für Bär waren diese Spiele Karriere-Highligts: „Man freut sich darauf, sich mit den besten Spielern in Deutschland messen zu können und zu gucken, wo man steht. Um zu gewinnen, braucht der Bundesligist einen schlechten Tag und man selber einen guten Tag.“

In der vergangenen Saison hatte Borussia Dortmund einen schlechten Tag. Der BVB, damals noch unter Leitung von Marco Rose, schied im Achtelfinale gegen den FC St. Pauli aus. (Magdalena Schwaiger)