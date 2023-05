Offiziell: Marcel Bär verlässt 1860 zum Saisonende – „Konnte die Ziele nicht mehr erreichen“

Von: Vinzent Fischer

Verlässt den TSV 1860 München zum Saisonende: Stürmer Marcel Bär. © IMAGO/Ulrich Wagner

Nach zwei Jahren ist das Kapitel Marcel Bär beim TSV 1860 schon wieder zu Ende. Der Toptorjäger der Vorsaison verlässt die Löwen zum Saisonende.

München – Was sich in den letzten Wochen immer mehr angedeutet hatte, ist nun offiziell: Marcel Bär (30) verlässt den TSV 1860 München nach dem Saisonende. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Der Torjäger wird sich demnach „einer neuen Herausforderung stellen“ und seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei den Löwen nicht verlängern.

TSV 1860: Torjäger Marcel Bär verlängert seinen auslaufenden Vertrag nicht

„Ich bin froh, dass ich mich vor zwei Jahren für den Schritt aus Braunschweig nach München entschieden habe. Ich konnte für mich persönlich viel Positives erleben und mitnehmen“, wird Bär in der Vereinsmitteilung zitiert. In der vergangenen Saison schoss sich Bär mit 21 Treffern zum Torschützenkönig der 3. Liga und wurde dadurch zum gefeierten Publikumsliebling. Es sei „die wohl beste Saison meiner Karriere gewesen“, so Bär.

In dieser Saison hinkt der gebürtige Gifhorner seinen Ansprüchen allerdings hinterher. Eine schwere Verletzung aus dem Pokal-Highlight gegen Borussia Dortmund bremste Bär gehörig aus. Seit seinem lang ersehnten Comeback konnte er jedoch kaum noch an seine Topform aus der vergangenen Saison heranreichen.

Ein Grund für die schwächelnde Offensive des TSV 1860 (erst 54 Treffer in dieser Saison). Bär konnte auch deshalb „meine persönlichen und die Ziele des Vereins nicht mehr erreichen“. Der Aufstieg mit dem TSV 1860 ist schon längst abgeschrieben, die Löwen müssen stattdessen vier anderen Teams im Kampf um die 2. Bundesliga zusehen. Bär selbst steht bei fünf Saisontreffern in 22 Drittliga-Einsätzen.

TSV 1860: Wer ersetzt Marcel Bär? Skenderovic wird der Durchbruch zugetraut

„Marcel Bär konnte insbesondere in der Saison 2021/22 zeigen, warum wir ihn nach München geholt haben“, erklärte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. Er habe mit seinen Toren „maßgeblich dazu beigetragen, dass wir bis zum letzten Spieltag um die Spitzenplatzierungen mitgespielt haben.“ Jetzt ist das Kapitel Marcel Bär bei den Löwen nach zwei Jahren schon wieder zu Ende.

Im Sommer steht an der Grünwalder Straße wohl der nächste Umbruch bevor. Mit Marius Willsch und Stefan Lex (beide Karriereende) stehen neben Bär zwei weitere Abgänge fest. Einen Ersatz für den Stürmer finden die Löwen in ihren eigenen Reihen. Die Verantwortlichen trauen Meris Skenderovic (25) in der kommenden Saison den Durchbruch zu und lehnten eine Anfrage aus Stuttgart ab – wegen der klammen Finanzsituation wohl auch aus Mangel an Alternativen.

Und wie geht es bei Marcel Bär weiter? Nach Informationen unserer Redaktion soll der SC Freiburg am Torschützenkönig der Vorsaison interessiert sein. Er könnte dann die zweite Mannschaft der Breisgauer verstärken, die in diesem Jahr eines der Topteams der 3. Liga ist. Auch eine Rückkehr in die niedersächsische Heimat liegt bei Marcel Bär nahe. (vfi)