Marco Hiller verlängert Vertrag beim TSV 1860: „Haben noch einiges vor“

Von: Korbinian Kothny

Marco Hiller verlängerte seinen Vertrag beim TSV 1860 München. © Markus Fischer / imago images

Marco Hiller bleibt dem TSV 1860 München auch über die Saison hinaus erhalten. Der Torhüter verlängerte seinen Vertrag bei den Löwen.

München - Marco Hiller hat seinen Vertrag beim TSV 1860 München verlängert. Das hat der Verein auf seiner Website bekannt gegeben. Der ursprüngliche Vertrag des Löwen-Keepers wäre zum Saisonende ausgelaufen.

Über die Vertragsinhalte wurde Stillschweigen vereinbart. Hiller wechselte bereits als Elfjähriger an die Grünwalder Straße und hat seitdem alle Jugendmannschaften durchlaufen. Seit dem Abstieg in die Regionalliga Bayern 2017 ist der heute 25-Jährige, Stammkeeper bei den Profis.

TSV 1860: Hiller hat mit den Löwen einiges vor

1860-Geschäftsführer Günther Gorenzel freut sich über die Verlängerung: „Marco hat bereits vor längerer Zeit ein klares Bekenntnis zum TSV 1860 München abgegeben. Ich bin froh, dass wir es nun dank der stetigen Unterstützung der gesamten Löwenfamilie und unserer beiden Gesellschafter geschafft haben, den beiderseitigen Wunsch nach einer langfristigen Zusammenarbeit vertraglich zu fixieren. Marco ist ein absoluter Leistungsträger in der Mannschaft, der sich auch durch die sehr gute Trainingsarbeit mit unserem Torwart-Trainer Harry Huber in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat. Ich bin sicher, dass er sich auch künftig noch entwickeln wird und damit noch wertvoller für das Team werden wird, als er es eh schon ist.“

Auch Marco Hiller blickt mit viel Freude in die Zukunft: „Ich spiele nun schon seit 14 Jahren bei Sechzig, der Verein ist nicht nur meine sportliche Heimat, sondern für mich was ganz Besonderes. Daher bin ich auch total überzeugt und sehr glücklich damit meinen Vertrag, trotz sehr attraktiven Offerten, auch gerade in dieser Phase der Saison zu verlängern. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr vertrauensvoll, unkompliziert und klar. Ich denke wir alle haben noch einiges vor in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Hierauf freue ich mich unglaublich und werde alles tun, gemeinsam mit dem Verein und den Fans erfolgreich zu sein.“

TSV 1860: Hiller peilt 2. Bundesliga an

Hiller gehört seit Jahren zu den absoluten Leistungsträgern bei den Löwen. Durch Auftritte wie im Derby gegen den FC Bayern II, als der Keeper blutüberströmt den Sieg festhielt, avancierte der gebürtige Gröbenzeller zum Fan-Liebling bei den Fans der Münchner Löwen.

In der Vergangenheit hatte Hiller immer wieder betont, dass der TSV 1860 sein Verein ist und er mit den Löwen in die 2. Bundesliga aufsteigen will. Um sich den Traum in dieser Saison schon zu erfüllen, müssen die Sechzger am Sonntag bei Waldhof Mannheim am besten den fünften Liga-Erfolg in Serie einfahren. Marco Hiller wird nach seiner Vertragsverlängerung besonders motiviert sein. (kk)