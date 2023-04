Vertrag läuft aus: Zieht es 1860-Talent Wörl zum Ex-Löwen-Trainer Köllner?

Von: Robin Hieke

Bleibt Marius Wörl bei den Giesingern oder zieht es den 19-Jährigen zu einem anderen Klub? © IMAGO/Ulrich Wagner

Marius Wörl zeigt starke Leistungen in seiner ersten Profisaison beim TSV 1860 München. Kein Wunder, dass einige Klubs Interesse an ihm bekunden.

München – Marius Wörl hat sich in der ersten Mannschaft des TSV 1860 München etabliert und zum Stammspieler gemausert. Das Eigengewächs bestritt die letzten acht Partien von Anfang an und zahlte das Vertrauen seines Trainers Maurizio Jacobacci mit zwei Torvorlagen zurück. Die Löwen würden mit ihm gerne in die Zukunft gehen. Durch seine beständigen Leistungen hat der 19-Jährige allerdings andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht.

Marius Wörl: Er könnte am Saisonende ablösefrei gehen

Das Talent bei 1860 zu halten, wird keine leichte Aufgabe für die Klubführung. Zumal der Fördervertrag des 19-Jährigen am Saisonende ausläuft. Einen Profivertrag hat Wörl noch nicht. Diesen wollen ihm die Giesinger zwar geben, doch der Verein hat einige Baustellen, die vor der neuen Saison geklärt werden müssen.

Hinzu kommt, dass der Etat der Sechzger für die kommende Saison voraussichtlich schrumpfen wird, was im Umkehrschluss bedeutet: Die Löwen müssen an manchen Stellen einsparen. Damit Wörl verlängert, muss der Verein ihm eine Perspektive aufzeigen. Während ihm für nächste Saison zwar ein Stammplatz winkt, ist noch unklar, ob der TSV 1860 mit dem möglicherweise deutlich geringeren Etat in der kommenden Spielzeit im Aufstiegskampf mitmischen kann.

FC Ingolstadt klopft an: Geht Wörl zum Ex-Trainer Köllner?

Laut Informationen des kicker soll Ex-Löwen-Coach Michael Köllner ein Auge auf seinen ehemaligen Schützling geworfen haben. 2019 übernahm der 53-Jährige den TSV 1860 und scheiterte dreimal knapp am Sprung in die 2. Bundesliga. Ende Januar trennten sich die Wege und Köllner übernahm wenig später den Ligakonkurrenten FC Ingolstadt.

Marius Wörl könnte es demnach zu seinem ehemaligen Trainer ziehen, der ihn gefördert und in die erste Mannschaft der Sechzger hochgezogen hatte. Daneben gibt es offenbar für den Youngster auch die Möglichkeit, höherklassig zu spielen. Laut kicker sind auch einige Zweitligisten an dem Youngster interessiert. (Robin Hieke)