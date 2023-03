Marktwert-Update beim TSV 1860: Morgalla und Wörl immer wertvoller - Holzhauser stürzt ab

Von: Robin Hieke

Teilen

Leandro Morgalla (r.) hat hat seinen Marktwert auf 1 Mio. Euro gesteigert und ist jetzt der wertvollste Löwe. © IMAGO/MIS

Leandro Morgalla legt beim neuesten Markwert-Update erneut zu und ist wertvollster Spieler des TSV 1860. Auch Marius Wörl macht einen großen Sprung.

München – Die schwachen Leistungen des TSV 1860 im Jahr 2023 machen sich auch beim neuesten Marktwert-Update von transfermarkt.de bemerkbar. Gleich zwölf Akteure mussten Einbußen hinnehmen. Der Marktwert des im Winter als Unterschiedsspieler angekündigten Raphael Holzhauser stürzte am stärksten ab - von zuvor 1,4 Millionen Euro auf 900.000 Euro. Trotzdem bleibt der Österreicher zweitteuerster Löwe. Die Leihe des 30-Jährigen endet am Saisonende. Er kehrt voraussichtlich nach Belgien zurück.

Dagegen konnten vier Spieler der Blau-Weißen ihren Marktwert steigern. Einer davon ist Marius Wörl. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kam zuletzt unter Maurizio Jaccobaci regelmäßig zum Einsatz. Beim Sieg gegen Erzgebirge Aue konnte er sogar einen Assist beisteuern. Sein Marktwert verbesserte sich von 200.000 Euro auf 350.000 Euro.

TSV 1860: Leandro Morgalla ist der wertvollste Löwe

Den größten Sprung machte Leandro Morgalla. Erst im März vergangenen Jahres stieg der 18-Jährige mit einem Marktwert von 125.000 Euro ein. Knapp ein Jahr später ist der Innenverteidiger bereits eine Million Euro wert und damit wertvollster Spieler im Kader der Sechzger.

In dieser Saison absolvierte Morgalla 24 von 29 Spielen. Bei der herben Klatsche gegen Dortmund II war Morgalla schuldlos, denn er wurde erneut für die U19-Nationalmannschaft berufen. Sein dortiger Trainer Guido Streichsbier schwärmt von der Mentatlität seines Schützlings. „Auf so einen Verteidiger, der mal wieder so richtig Lust hat auf das Verteidigen, haben wir lange gewartet! Er hat eine sehr gute Dynamik und ist ein unerschrockener Typ. Das ist ein Spieler, den wir unbedingt fördern wollen“, sagt Streichsbier im Interview mit dieblaue24.

TSV 1860 München stellt nach BVB- und Freiburg-Talenten die zwei wertvollsten Spieler der 3. Liga

Der TSV 1860 München ist im Marktwertranking der 3. Liga auf Platz vier zu finden. Dazu sind zwei Akteure der Münchener unter den Top-10 der wertvollsten Drittliga-Fußballer. Leandro Morgalla liegt auf Rang sieben, Raphael Holzhauser ist trotz seines Marktwert-Einbruchs noch auf Rang 10. Nimmt man aus dieser Liste diejenigen Spieler heraus, die in den Reserve-Teams (Dortmund II und Freiburg II) spielen, haben die Sechzger sogar die beiden teuersten Spieler der Liga in ihren Reihen.

Markwert-Update beim TSV 1860: Die Veränderungen der Löwen-Spieler im Überblick

Leandro Morgalla: 1.000.000 Euro (+ 300.000)

Raphael Holzhauser: 900.000 (- 500.000)

Marius Wörl: 350.000 Euro (+ 150.000)

Marcel Bär: 350.000 Euro (- 50.000)

Martin Kobylanski: 350.000 Euro (-50.000)

Jesper Verlaat: 325.000 Euro (- 75.000)

Semi Belkahia: 300.000 Euro (- 25.000)

Yannick Deichmann: 275.000 Euro (+ 25.000)

Phillipp Steinhart: 250.000 Euro (- 25.000)

Erik Tallig: 250.000 Euro (- 50.000)

Meris Skenderovic: 225.000 Euro (+ 25.000)

Quirin Moll: 225.000 Euro (- 25.000)

Niklas Lang: 225.000 Euro (- 25.000)

Daniel Wein: 200.000 Euro (- 25.000)

Stefan Lex: 200.000 Euro (- 50.000)

Marius Willsch: 125.000 Euro (- 50.000)

Bei den nicht aufgeführten Spielern des TSV 1860 gab es keine Veränderungen. (Robin Hieke)