Löwen schnappen sich Aufstiegsheld: Martin Kobylanksi wechselt zum TSV 1860

Von: Vinzent Fischer

Wechselt von Eintracht Braunschweig zum TSV 1860 München: Martin Kobylanski. © Imago/Hübner

Der TSV 1860 München macht auf dem Transfermarkt weiter ernst. Martin Kobylanski vom Aufsteiger Eintracht Braunschweig schließt sich den Löwen an.

München - Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist der Deal in trockenen Tüchern: Martin Kobylanski wechselt von Eintracht Braunschweig an die Grünwalder Straße. Der 28-jährige offensive Mittelfeldspieler verlässt den Zweitliga-Aufsteiger nach drei Jahren. Der TSV 1860 München treibt damit seine Planungen für die neue Saison weiter voran. Mit Albion Vrenezi, Tim Rieder, Meris Skenderovic und Fynn Lakenmacher haben die Löwen bereits vier Neuzugänge eingetütet.

Neuzugang Kobylanski schwärmt vom TSV 1860 - „Ich werde mein Bestes geben“

„Die Verpflichtung von Martin ist ein wichtiger Baustein für eine Weiterentwicklung in unserem Offensivspiel, denn er bringt nicht nur bei offensiven Standardsituationen eine hohe individuelle Qualität mit, welche in gewissen Situationen den Unterschied ausmachen kann“, sagt Löwen-Sportvorstand Günther Gorenzel über Kobylanski. Seine Erfahrung aus 220 Spielen im deutschen Profifußball, darunter acht Bundesliga-Partien, könne die Entwicklung der Mannschaft voranbringen.

Martin Kobylanski selbst schwärmt über seinen neuen Arbeitgeber. „Der TSV 1860 München ist eine der interessantesten Adressen im deutschen Fußball“, so der 28-Jährige. „Ich freue mich sehr auf den Verein, die Stadt und natürlich die Fans. Ich werde im Löwen-Trikot mein Bestes geben um meinen Teil dazu beizutragen, die gesteckten Ziele zu erreichen.“

Martin Kobylanski beim TSV 1860 wieder vereint mit Torjäger Marcel Bär

Der offensive Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend von Hannover 96. Nachdem er das Nachwuchsleistungszentrum von Energie Cottbus durchlaufen hatte, wechselte er 2012 zum SV Werder Bremen, wo er auch in der Bundesliga zum Einsatz kam. Über weitere Stationen kam er 2019 zu Eintracht Braunschweig, wo er gemeinsam mit Löwen-Goalgetter Marcel Bär auf Torejagd ging. Die Niedersachsen schoss mit 18 Toren in die 2. Bundesliga, in den darauffolgenden Spielzeiten konnte er die Erwartungen jedoch nur noch bedingt erfüllen. An der Seite von Marcel Bär soll er nun wieder zu alter Stärke finden. (vfi)