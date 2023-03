„Keine Strategie vorgestellt“ – Aufsichtsratsvorsitzender Stimoniaris widerspricht Reisinger

Von: Magdalena Schwaiger

Saki Stimoniaris (re.) und Marc-Nicolai Pfeifer (li.) suchten gemeinsam einen neuen Trainer: mal mehr, mal weniger harmonisch. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Trainersuche kann der TSV 1860 mit der Verpflichtung von Maurizio Jacobacci abhaken. Doch hinter den Kulissen brodelt es zwischen Aufsichtsrat und Geschäftsführung weiter.

München – Der TSV 1860 München hat seit wenigen Tagen einen neuen Coach. Maurizio Jacobacci wird für den Rest der Saison bei den Löwen versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Momentan steht der Traditionsverein auf dem achten Tabellenplatz, die Rückkehr in die 2. Bundesliga ist in weite Ferne gerückt. Intern brodelt es weiter, selbst nachdem endlich ein neuer Coach gefunden wurde.

TSV 1860: Jacobacci übernimmt nach Chaos-Wochen

Michael Köllners Aus bei den Münchner Löwen war am 31. Januar beschlossene Sache. Doch erst am 22. Februar meldete sich Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel zu Wort: „Ich habe vor mehr als drei Wochen in der Pressemitteilung kommuniziert, dass wir auf Basis der wirtschaftlichen Möglichkeiten eine dauerhafte Lösung präsentieren wollen. Ich habe mehrere Vorschläge gemacht und es ist so, dass mir die finalen Kriterien seit zwei Stunden bekannt sind.“

Fünf Tage später konnte der Vorstand dann endlich einen neuen Coach präsentieren, Maurizio Jacobacci gilt als Wunschlösung des Investors Hasan Ismaik. Gorenzel übernahm bei den Spielen nach der Trainerentlassung den Posten erstmals als Interimscoach – mit mäßigem Erfolg.

Reisinger meldete sich mit Vorwürfen zu Wort

Der Präsident des TSV 1860 München war mit den langwierigen Prozessen der Trainersuche ebenfalls nicht zufrieden. In einem Statement sagte Robert Reisinger: „Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hat dem Aufsichtsrat seine Strategie für die Neubesetzung der Trainerposition unmittelbar nach der Entbindung von Michael Köllner vorgestellt. Dass sich die Entscheidung danach über einen Zeitraum von mehreren Wochen zog, lag nicht in unserer Verantwortung.“ Reisinger gab mit diesem Statement seine Verantwortung für die Trainer-Posse ab.

Aufsichtsratsvorsitzender Saki Stimoniaris weist Vorwürfe zurück

Der ehemalige VW-Aufsichtsrat und Aufsichtsratvorsitzende Saki Stimoniaris meldete sich am Dienstagabend zu Wort. Er sagte: „Als Aufsichtsratsvorsitzender möchte ich klarstellen, dass der Aufsichtsrat im Rahmen seiner Aufgaben seinen Beitrag geleistet hat, um möglichst schnell wieder eine Besetzung der vakanten Trainerstelle zu ermöglichen.“

Zudem ist sich Stimoniaris keiner Schuld bewusst, da „der Aufsichtsrat weder für die Freistellung noch die Einstellung von Trainern“ verantwortlich ist und dies allein eine Entscheidung der Geschäftsführung sei.

Stimoniaris wirft Gorenzel gar vor, bei seinen Aussagen die Unwahrheit gesagt zu haben: „Anders als öffentlich kolportiert, wurde dem Aufsichtsrat auch nicht eine Strategie für die Neubesetzung der Trainerposition unmittelbar nach der Entbindung von Michael Köllner vorgestellt.“

Der Aufsichtsratsvorsitzende gab an, lediglich den Antrag auf Budgeterhöhung für die Trainersuche „zügig und gewissenhaft“ bearbeitet zu haben. Stimoniaris ist sich in dem Chaos um die Neubesetzung des Chefcoach-Postens keiner Schuld bewusst: „Als Aufsichtsratsvorsitzender möchte ich klarstellen, dass der Aufsichtsrat im Rahmen seiner Aufgaben seinen Beitrag geleistet hat, um möglichst schnell wieder eine Besetzung der vakanten Trainerstelle zu ermöglichen.“

Stimoniaris wünscht Jacobacci viel Erfolg

Abschließend lässt Stimoniaris versöhnliche Worte hören: „Ich möchte mich in diesem Zusammenhang ganz herzlich bei HAM International, den Sponsoren und den Fans für ihre ständige Unterstützung und unverbrüchliche Treue zu 1860 bedanken. Ich hoffe, dass wir diese schwierige Zeit nun hinter uns lassen und uns auf den sportlichen Erfolg der Mannschaft konzentrieren können“.

Der neue Coach der Münchner Löwen hatte es schon auf dem Weg zu seiner Ernennung nicht leicht. Das erste von insgesamt 14 verbleibenden Saisonspielen unter seiner Leitung steigt am 4. März, der TSV 1860 München hat dann Viktoria Köln zu Gast. In dem am Dienstagabend veröffentlichten Statement wünscht Stimoniaris Jacobacci „den größtmöglichen sportlichen Erfolg.“ (Magdalena Schwaiger)