TSV 1860: Jacobaci hat keine Scheu vor Rauswürfen

Kaderplanung für kommende Saison

+ © dpa Maurizio Jacobacci wird auch in der kommenden Saison den TSV 1860 trainieren. © dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jacob Alschner schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Erst kürzlich verlängerte der TSV 1860 mit Trainer Maurizio Jacobaccci. Wie der Löwen-Kader in der kommenden Saison dagegen aussieht, ist noch völlig unklar.

München – Maurizio Jacobacci, Trainer des TSV 1860, wird mit Blick auf die Sommer-Transferperiode nach eigener Aussage nicht davor zurückschrecken, sich auch von vertragsgebundenen Spielern zu trennen.

Man wisse noch nicht, ob „der eine oder andere Spieler weiter an den Klub gebunden werden kann oder sich möglicherweise im Sommer verändern will. Genau so kann es andersherum auch sein“, verriet Jacobacci bei Transfermarkt.de.

„Dass man dem ein oder anderen Spieler nahelegen wird, dass seine Zeit bei 1860 vorbei ist und auf diesen Positionen dann gezielt und punktuell nach adäquatem Ersatz sucht. Auf dieser Basis stehen und fallen unsere Entscheidungen in der Kaderplanung.“ (jals)