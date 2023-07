Vom Top-Favoriten zum Außenseiter – Nur Streto Ristic sieht 1860 München im Aufstiegsrennen vorne

Von: Sebastian Isbaner

Die Konkurrenz zählt die Löwen rund um Cheftrainer Maurizio Jacobacci (re.) nicht zum Favoritenkreis auf den Aufstieg. © IMAGO

Vor dem Saisonstart wurden die Trainer der 3. Liga nach ihren drei Aufstiegs-Favoriten befragt. Der TSV 1860 München bekam lediglich eine Stimme.

München – Vor der vergangenen Saison haben die Trainer der Drittliga-Vereine, bei der Umfrage nach ihren Aufstiegsfavoriten, den TSV 1860 München auf den ersten Platz gewählt. Eine durchwachsene Saison inklusive Einbruch zur Rückrunde beendeten die Löwen aber nur auf dem achten Rang. Das Rennen um den Aufstieg machten der SV Elversberg, der VfL Osnabrück und Wehen Wiesbaden über die Relegation, da die zweitplatzierte Reserve des SC Freiburg nicht in die 2. Bundesliga aufsteigen durfte.

Kein Favorit mehr – TSV 1860 München geht als Außenseiter in die kommende Saison

Nach der Enttäuschung des letzten Jahres sehen die Verantwortlichen der 18 Vereine die Münchner in der Umfrage des Portals liga3-online.de nicht mehr unter den besten Teams der Liga. Mit nur einer Stimme gehören die Löwen zu den absoluten Außenseitern im Meisterschaftsrennen. Lediglich Halles Trainer Streto Ristic räumt dem TSV 1860 auch diese Saison wieder Chancen auf den Aufstieg ein.

Spitzenreiter der Umfrage ist Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen mit 15 Stimmen, gefolgt von Dynamo Dresden mit 14. Dahinter folgen Mannschaften wie Saarbrücken (acht), Bielefeld (sieben), Ingolstadt (vier) und Regensburg (zwei), die alle mehr Stimmen bekamen als die Mannschaft von Maurizio Jacobacci. Der Trainer der Löwen gab seine Stimmen ebenfalls an die Favoriten aus Sandhausen, Dresden und Saarbrücken.

Im sechsten Anlauf: TSV 1860 München peilt auch in dieser Saison den Aufstieg an

Dass das Ergebnis einer solchen Umfrage nicht zwangsläufig eintreten muss, zeigt allerdings die vergangene Saison. Damals lauteten die Topfavoriten 1860 und Dynamo Dresden. Am Ende machte jedoch der SV Elversberg die Überraschung perfekt und schaffte als Aufsteiger den Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Für eine ähnliche Überraschung wollen die Münchner in dieser Saison sorgen. Denn der Traum von der Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse bleibt auch im sechsten Anlauf unverändert.

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung bestreiten die Löwen am 29. Juli bei einem Vorbereitungsturnier in Heimstetten ihre letzten Tests, bevor es eine Woche später zum Saisonstart zu Hause gegen den SV Waldhof Mannheim geht. Gegner in Heimstetten sind die Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und VfB Stuttgart. Mit von der Partie dürfte dort auch Morris Schröter, der Neuzugang von Hansa Rostock, sein. (Sebastian Isbaner)