„Mit der Plattform 1860 hoffe ich“: Meris Skenderovic träumt von der EM in Deutschland

Von: Uli Kellner

Treffer, versenkt: Meris Skenderovic bejubelt sein Tor zum 2:0 in Osnabrück, mit dem der VfL besiegt war. Foto: Imago © Imago

Später Kopfball ins Glück beim SC Verl, am Samstag in Osnabrück das erlösende 2:0 erzielt – und auch beim 1:2 gegen Ingolstadt hat Meris Skenderovic, 24, sein Tor gemacht.

München – Es läuft für den aus der Regionalliga gekommenen Stürmer. Gemessen an Einsatzminuten ist der Ex-Schweinfurter der effektivste Angreifer beim TSV 1860. Der Deutsch-Montenegriner ist in der 3. Liga angekommen – und träumt von mehr, wie er in unserem Interview verrät.

Meris Skenderovic, wie breit ist die Löwen-Brust nach dem hart erkämpften Sieg in Osnabrück?

Der Sieg war sehr wichtig. Er wird uns Selbstvertrauen geben – vor allem mit Blick auf das Spiel gegen Wiesbaden. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen mutiger auftreten und auch mit dem Ball mehr hinkriegen als in Osnabrück.

Ihr Treffer zum späten 2:0 wirkte perfekt einstudiert. War Ihnen klar, dass Sie und nicht Fynn Lakenmacher von Chris Lannert angespielt werden?

Aus meiner Sicht war es so: Chris hat sehr gut den Ball gewonnen, dann hab ich einen Sprint angezogen. Der Gegenspieler und Fynn waren einen Tick vor mir. Aber ich hab’s mir schon im Kopf durchgespielt, dass Chris den Ball vornerum reinspielen kann.

Wie es dann auch kam . . ..

Ja, Chris hat tief zu mir geschaut, sein Ball war perfekt getimt. Respekt, dass er in der 80. Minute, nachdem er so viel laufen müsste, noch so einen außergewöhnlichen Ball spielen konnte.

Und für Sie war es dann Routine?

Geht. Das Problem war: Der Ball ist ein bisschen gehoppelt. Ich musste ihn im Fallen spielen. Einfach war’s nicht, den Fuß so aufzuklappen, dass ich den Richtung Tor bringe. Irgendwie hab ich’s zum Glück hinbekommen.

Ihr erster Treffer für 1860 mit dem Fuß . . .

Ja (lacht). Cello Bär zieht mich auch damit auf. Er meinte: Du kannst ja auch mit dem Fuß was!

Insgesamt war es bereits Ihr dritter Treffer – bei nur 384 Einsatzminuten. Zufrieden mit der Quote?

Eigentlich schon. Vor allem, weil ich eine Woche krank war und drei, vier Spiele nicht angefangen habe. In Schweinfurt hatte ich auch eine Quote von ungefähr 105 Minuten pro Tor. Und in der Jugend hatte ich ganz oft mehr Tore als Spiele.

Sie scheinen ja genau Buch zu führen. Wie wichtig ist Ihnen Ihre Torquote?

Am liebsten möchte ich in jedem Spiel ein Tor machen. Gefühlt war ja Schweinfurt ein Schritt zurück gegenüber Hoffenheim II. Ich habe aber gemerkt, wie gut es mir getan hat, regelmäßig zu spielen und meine Tore zu machen. Plötzlich hatte ich wieder das Gefühl: Okay, du kannst wie vor paar Jahren jedes Wochenende treffen, auch zweimal, dreimal.

Oder fünfmal wie beim 7:0 der Löwen im Totopokal beim SV Rödelmaier.

Ich kann mich noch genau erinnern: Beim Saisonstart in Dresden bin ich nicht eingewechselt worden. Danach war ich mit einem guten Freund essen und habe gesagt: Hey, am Dienstag möchte ich vier, fünf Tore machen, dann bringt mich der Trainer im Pokal gegen Dortmund! Das wollte ich unbedingt. Zehn Minuten bin ich dann auch reingekommen. Klar: Wir haben verloren. Trotzdem war es ein super Gefühl in dieser Atmosphäre. Und gegen Oldenburg hab ich dann von Beginn an gespielt.

Und in Paderborn in der Nachspielzeit das 1:0 gegen Verl erzielt. Ein innerer Startschuss?

Würde ich schon sagen. Die Vorgeschichte war ja, dass ich in Jena leider gar kein Tor gemacht habe, in 19 Spielen. Dieses 1:0 – das war praktisch mein erstes Tor als Profi – am dritten Spieltag. Das war natürlich sehr geil für mich. Es hat mir gezeigt: Du kannst es! Ich denke, ich habe gezeigt, dass ich auf dem Niveau spielen kann.

Ab wie vielen Spielen werden Sie nervös, wenn Sie nicht treffen?

Schwer zu sagen. Ich glaube, als Stürmer ist man immer verkopft, wenn man ein paar Spiele nicht trifft. Man muss lernen, damit umzugehen. Zum Glück wusste ich: Ich hab das Können am Ball, die Technik. Ich musste nur schneller am Ball werden, auch körperlich zulegen. Ich denke, das ist mir gelungen.

Nimmt man das auch in Montenegro wahr, in der Heimat Ihrer Eltern? Sie haben ja einige U-Länderspiele für den Verband Montenegros bestritten.

Stimmt, für die U 21, schon ein paar Jahre her. Bei transfermarkt steht 15 Spiele, tatsächlich waren es mehr als 20. Ich hab ja erst mit dem 1996er-Jahrgang gespielt, dann mit dem 98er. Ich gehörte zu fünf Spielern, die als „hochtalentiert“ eingestuft wurden, als die nächsten A-Nationalspieler. Das bleibt auch ein Riesenwunsch von mir, dass das noch passiert.

Und?

Es gibt Seiten bei Instagram, die sich mit Sport in Montenegro befassen – da werde ich immer mal wieder gepostet, wenn ich ein Tor schieße. Ein Anruf vom Verband kam leider noch nicht, aber ich denke schon, dass auf mich geschaut wird. Vor allem, weil es ja Dejan Savicevic war, unsere Verbandspräsident (der frühere Weltklassespieler/Red.), der uns fünf als nächste Generation Nationalspieler genannt hat. Er hatte sich auch damals mit meinem Vater getroffen, als sie mich für die U21 haben wollten. Normal hätte ich gesagt: Als Drittligaspieler hast du keine Chance, aber mit der Plattform 1860 hoffe ich auf eine Gelegenheit.

Wie klingt das für Sie: EM 2024 in Deutschland – mit Meris Skenderovic im Kader Montenegros?

Das wäre natürlich der absolute Obertraum (lacht).

Zurück zu 1860. Was ist drin in den fünf Spielen bis zur WM-Pause?

Prinzipiell gehen wir in jedes Spiel, um es erfolgreich zu gestalten. Unser großes Ziel ist es, weiter vorne mitzuspielen. Wenn wir das hinbekommen, würde uns das allen ein gutes Gefühl geben.

Das Interview führte Uli Kellner.