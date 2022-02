Abpfiff nach 75 Minuten? 1860 München stünde deutlich besser da - Köllner nimmt Problem ernst

Von: Dominik Mittermaier

Michael Köllner sucht Lösungen gegen die Unkonzentriertheit im letzten Viertel © Imago/Ulrich Wagner

Die Löwen haben ein Last-Minute-Problem. Michael Köllner muss gerade jetzt in der heißen Phase eine Lösung gegen die schwächelnde Schlussphase seines Teams finden.

München - Die vergangenen beiden Partien gegen die direkten Konkurrenten waren, im Gesamtpaket gesehen, äußerst ernüchternd für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner. Erst gaben die Löwen eine 2:0 Führung gegen Eintracht Braunschweig aus der Hand, eine Woche später kassierten die Blau-Weißen in der 90. Spielminute den 1:1-Ausgleichstreffer gegen den SV Meppen. Punktverluste, die die Giesinger im Kampf um die Aufstiegsplätze nicht gebrauchen können.

1860 auf einem Relegationsplatz? Ohne späte Gegentore wären die Löwen auf Rang drei

Acht der 32 kassierten Gegentreffer in der laufenden Saison fielen im letzten Viertel. Über die gesamte Spielzeit gesehen, verspielten sich die Sechzger dadurch in den letzten 15. Minuten schon jetzt wichtige vier Punkte. Hypothetisch gesehen, wären die Löwen auf dem vierten Tabellenplatz, wenn in dieser Saison bei allen Partien bereits nach 75 Minuten der Schlusspfiff ertönt wäre. Führt man den Gedanken weiter, befänden sich die Löwen sogar auf einem Relegationsplatz. Denn die Dortmunder Reserve ist nicht aufstiegsberechtigt und stünde in der fiktiven Tabelle vor den Blau-Weißen auf Platz drei.

Das sind Spieler, die den Gegner vom eigenen Tor weghalten können

Reine Rechenspielchen? Michael Köllner möchte, diesen Gedanken jedoch nicht so einfach bei Seite schieben. Diese Unkonzentriertheit in den Schlussminuten stellt einen Makel dar, den Chefcoach Michael Köllner sehr bedauert. Geht den Löwen in dieser Phase des Spiels einfach die Luft aus oder ist das ein mentales Problem?

TSV 1860 München: Einbrüche nach 75 Minuten ein mentales Problem? „Wird ein Mix aus allem sein“

„Es wird immer ein Mix aus allem sein”, vermutet der Oberpfälzer auf der Zoom-PK am Dienstagnachmittag vor dem Derby gegen Türkgücü München. Bezüglich der letzten beiden Partien merkte der 52-Jährige jedoch an, dass auch die Corona-Umstände innerhalb der Mannschaft ihren Teil dazu beigetragen haben könnten: „Wir mussten einige Spieler ersetzen. Dann merkst du in so einer Phase, dass die Mannschaft durch mehrere Infektionen körperlich geschwächt ist“.

Vor allem die Ausfälle von Marius Willsch, Daniel Wein oder auch Fabian Greilinger tun besonders weh, „das sind Spieler, die viel Tempo ins Spiel bringen und damit den Gegner vom eigenen Tor weghalten können".