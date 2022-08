„Endlos stolz bin ich nicht ...“: Köllner über sein 100-Spiele-Jubiläum und Hiobsbotschaften

Von: Uli Kellner

Macht er den Löwen wieder groß? Aktuell sieht es gut aus für Trainerjubilar Köllner und sein Team, das von Platz eins der 3. Liga grüßt. Foto: Uli Wagner © Uli Wagner

Der TSV 1860 München hat einen perfekten Start hingelegt und Michael Köllner zum Jubiläum einen Kantersieg beschert. Doch an manchen Stellen zwickt es bei den Löwen.

München – Traumstart mit Maximalausbeute in der Liga, Tor-Gala gegen Meppen (4:0) in Michael Köllners 100. Spiel als Löwen-Coach – tags drauf aber der nächste personelle Rückschlag: Vizekapitän Philipp Steinhart fällt wochenlang aus (Knie). Nach Marcel Bär (Mittelfuß) und Semi Belkahia (Oberschenkel) fehlt den Löwen bereits der dritte Stammspieler.

Wie Köllner den Verlust kompensieren und mit der Mannschaft auf Erfolgskurs bleiben will, wird sich am Samstag in Paderborn zeigen, beim Auswärtsspiel gegen Verl (14 Uhr), das die Löwen ausnahmsweise mit der Bahn ansteuern. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte der Trainer: „Ferienzeit, Reiseverkehr auf den Autobahnen, viele Flüge werden gekcancelt. An diesem Spieltag ist für uns der Zug das beste Verkehrsmittel. Wir sind schon in Nürnberg viel mit der Bahn gefahren. Ich finde das sehr, sehr gut.“ In der Presserunde zuvor sprach er ansonsten über . . .

. . . die vielen Ausfälle: „Uns fehlen jetzt drei Fixspieler. Wir müssen schauen, wie wir das kompensieren. Am besten so wie gegen Meppen, dass am Ende keinem auffällt, dass Spieler fehlen – außer mir natürlich. Fabian Greilinger hat das Training in den letzten Tagen komplett mitgemacht. Er ist der back-up von Phillipp bzw. sein Konkurrent – sie sind ja praktisch auf Augenhöhe. Unser Kader ist breit genug. Es sind ja nicht zehn Spieler verletzt, sondern nur drei. Yannick Deichmann ist auch wieder fit – und Marius Willsch hat in der U 21 ein super Spiel über 90 Minuten gemacht. Es gibt viele Gedankenspiele, die in Betracht kommen. Bei Marcel Bär hat auch jeder mit der Stirn gerunzelt. Viele hätten am liebsten einen Brasilianer geholt, der aber in der 3. Liga nicht spielberechtigt ist – am Ende haben wir es auch so gut hinbekommen.“

. . . die Entwicklung der Mannschaft: „Dortmund war eine super Lehrbühne für uns. Danach konnten wir an ein paar Themen schrauben. Gegen Oldenburg hat man das schon erkennen können. Und speziell gegen Meppen. Da haben wir nahezu keine Chance zugelassen – bis auf ein paar Flanken vors Tor. Alles sonst haben wir super wegverteidigt. Und auch unsere Offensive bekommt immer mehr Konturen.“

. . . die Englische Woche: „Bei so einer engen Taktung ist es immer das Beste, du gewinnst deine Spiele. Dann wirkt sich die Müdigkeit nicht so aus und alle haben Spaß. Wir haben einen Topstart hingelegt und wollen ihn natürlich ausbauen.“

. . . sein Jubiläum: „Ich bin ganz schlecht bei Statistiken. Ich wusste am Dienstag gar nicht, dass das mein 100. Spiel ist – genauso wenig wie ich wusste, dass wir letztes Jahr sechs Spiele gebraucht haben, um auf neun Punkte zu kommen. Endlos stolz bin ich nicht auf die 100 Spiele – ich hätte mir lieber ein paar weniger vorgestellt, dafür eine Liga höher.“

. . . den stabilen Aufwärtstrend in seiner Amtszeit: „Wir haben wirtschaftlich alles stabil hinbekommen – und auch eine relative Ruhe behalten. Der Sport ist das Gesicht des Vereins – und nichts anderes. Du kannst noch so sexy sein, aber wenn du kein Spiel gewinnst, bist du es nicht mehr. Ich will, dass die Leute gemeinsam glücklich sind, das ist mein Antrieb. Und wenn mir das gelingt, ist es mir relativ wurscht, ob ich fünf Jahre hier bin oder das irgendwann bald mal vorbei ist.“

. . . das Auf und Ab als Trainer: „Am Dienstag wollte ich gerade laufen gehen, da tauchte der Physio auf dem Handy auf. Oje, dachte ich: Der will dir jetzt bestimmt keinen guten Morgen wünschen – das hat er doch noch nie gemacht. Meistens kommt er mit einem Käse an – wie vor dem Meppen-Spiel mit dem Ausfall von Deichmann.“

. . . Reaktionen auf den Traumstart: „Ich war in Memmingen bei der U 21. Es macht schon Spaß, wenn du Zuspruch erntest. Schlimmer wäre es, du fährst da runter und die Leute werfen Steine auf dich. Ich weiß aber auch: Wir haben erst drei Spiele gespielt und noch 35 vor uns. Bis jetzt haben sich die Dinge richtig gut gefügt – jetzt hoffen wir, dass das auch am vierten Spieltag der Fall ist.“

. . . das bevorstehende Spiel in Paderborn gegen Verl: „Es ist immer speziell, wenn man in einem großen Stadion spielt und viele Plätze bleiben unbesetzt. Das kennen wir so nicht. Daran muss man sich gewöhnen. Verl ist scheinbar schlecht in die Saison gestartet, aber man muss auch das brutale Auftaktprogramm sehen: 0:1 in Saarbrücken – durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit. Auch beim 2:2 gegen Mannheim waren sie gut unterwegs. Und in Dresden waren sie mit zehn Mann teils besser als wir zu elft (beim 0:2). Wir müssen uns auf einen heißen Tanz einstellen – zumal Verl immer Fußball spielen will. Das bewundere ich, seit sie vor zwei Jahren aufgestiegen sind.“

. . . Diskussionen um Fans mit der Anti-Ismaik-Fahne: „Der Präsident hat alles gesagt. Schweigen ist manchmal Gold. Wir haben am Samstag ein schweres Spiel – das ist das Entscheidende.“ (ulk)