Köllner schaut die Mölders-Show - Partnerin droht Löwen-Coach mit dem Dschungelcamp

Von: Moritz Bletzinger

Michael Köllner: Muss sich daheim benehmen, sonst geht es in den Dschungel. © Imago/Kirchner/Marco Steinbrenner

Petra Freitag verrät es: Sie und Michael Köllner schauen „Dschungelcamp“ und „Love Island“. Sascha Mölders im TV ... Entspannung für den 1860-Trainer und seine Partnerin.

München - „Sag das bloß nicht!“, fleht Michael Köllner in einem Doppel-Interview mit der Bild. Aber seine Partnerin lässt sich auch mitten im Satz nicht aufhalten: „Zur Entspannung läuft bei uns von ‚Dschungelcamp‘ über ‚Sommerhaus der Stars‘ bis ‚Love Island‘ alles.“

Der Löwen-Trainer und Petra Freitag sind seit zwölf Jahren in einer Beziehung. Sie ist großer 1860-Fan und auf beiden Fernseh-Geräten im Haus laufe eigentlich immer Fußball. Ihr gemeinsames „guilty pleasure“ ist aber Trash-TV. „Da können wir wirklich mal ein paar Minuten abschalten und denken: Ach, uns geht es eigentlich sehr gut“, erklärt Freitag.

Ganz weg vom TSV 1860 München führen die Reality-Formate ja aber mittlerweile auch nicht mehr. Im „Sommerhaus der Stars“ konnten Köllner und Freitag den Ex-Kapitän Sascha Mölders und seine Frau Ivonne beobachten.

Lebensgefährtin droht Michael Köllner: „Wennst nicht brav bist, schicke ich dich in den Dschungel“

Und für den Coach könnte es im schlimmsten Fall auch ins TV gehen. „Ich drohe dann immer: Wennst nicht brav bist, schicke ich dich in den Dschungel“, erzählt Freitag.

Das Dschungelcamp braucht sie aber wohl gar nicht so oft als Drohung. Im Haushalt hat Köllner nämlich nur zwei Aufgaben: Betten machen und die Decken auf dem Sofa zusammenlegen.

Michael Köllner über Partnerin Petra Freitag: „Ohne sie könnte ich diesen Beruf niemals ausführen“

Michael Köllner wird von seiner Partnerin im Alltag kräftig unterstützt. „Sie trägt und fährt mir alles hinterher. Eigentlich kam meine Trainer-Karriere erst durch Petra so richtig ins Rollen“, verrät er. Der Job als Trainer bei 1860 wäre ohne sie nicht möglich: „Würde sie nicht so mitfiebern und zu 100 Prozent hinter mir stehen, könnte ich diesen Beruf niemals ausführen. Es ist ein 24-Stunden-Job, sieben Tage die Woche. Ich kann bei ihr meine Sorgen abladen, sie weiß, wann ich in Ruhe gelassen werden muss. Und sie sorgt sich um mich ...“

Petra Freitag beschreibt ihren Lebensgefährten auch als Arbeitstier. Wenn Michael Köllner nach einer Pleite heimkomme, schnaufe er einmal kräftig durch und stürze sich dann in die Vorbereitung für das nächste Training, erklärt sie. Und versichert: Jedes einzelne Training werde individuell geplant. (moe)