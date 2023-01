Köllner raus! Und jetzt? 1860 verhandelt angeblich schon mit Fink – hakt es am Geld?

Schade, das wieder mal ein Trainer entlassen wird, genau Köllner war einer der Trainer der die Löwen voranbrachte. Anscheinend kam er bei der Mannschaft nicht mehr an...aber die alleinige Schuld liegt nicht beim Trainer!! Die Mannschaft soll sich mal selber an die Nase fassen. Herr Fink sollte nicht als Trainer kommen, es wäre für beide Seiten besser....

Was , die Kätzchen verhandeln mit Hansi Flick , ich dachte der ist Bundestrainer . Na ja , das wäre was für unseren Deutschland Hansi ! Und Thorsten Fink rate ich , bitte laß die Finger von dieser Gurkentruppe , den Turnverein , das wird sich am Ende nur negativ auf seine Trainerkarriere auswirken !!!