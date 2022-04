TSV 1860: Köllner als Leitl-Nachfolger zur SpVgg Greuther Fürth?

Von: Tim Hempfling

Bleibt er oder wechselt er? Michael Köllner hier auf dem Trainingsplatz von 1860 München. © IMAGO/Ulrich Wagner

Beim TSV 1860 München ist die Zukunft von Trainer Michael Köllner weiterhin offen. Jetzt kommt auch noch sein Ex-Verein, die SpVgg Greuther Fürth, ins Gespräch.

München - Nach dem deutlichen 6:0-Auswärtserfolg der Löwen in Duisburg stellte sich Michael Köllner den Fragen in einer kleinen Presserunde am Mittwoch. Natürlich ging es auch um seine Zukunft und wann es ein Bekenntnis zum Verbleib beim TSV 1860 geben soll. „Es gibt Gespräche mit dem Verein. Punkt, aus. Wir analysieren die Saison und dann wird es von Vereinsseite und von meiner Seite eine Entscheidung geben, wie man das nächste Jahr angehen will“, sagt Köllner dazu.

Wie die AZ erfahren haben soll, ist Michael Köllners Name auch für die Nachfolge von Stefan Leitl gefallen. Leitl hat die Chefetage der SpVgg Greuther Fürth am Mittwochabend informiert, dass er mit seinem Trainergespann den Verein im Sommer verlassen möchte. „Wir werden nun alle Formalitäten klären. Unabhängig davon danken wir beiden für ihren Einsatz und schauen auf insgesamt sehr erfolgreiche dreieinhalb Jahre zurück. Wir werden uns mit der nötigen Umsicht um alle nun notwendigen Schritte kümmern“, wird der sportliche Geschäftsführer Rachid Azzouzi auf der Vereinshomepage zitiert.

Leitl nach Hannover - Köllner nach Fürth?

Stefan Leitl wird nächste Saison höchstwahrscheinlich Hannover 96 trainieren. „Ich hoffe es und bin auch überzeugt, dass er für die nächste Saison der neue 96-Trainer wird“, sagt Hannovers Geschäftsführer Martin Kind.

War schon mal Fürther: Michael Köllner trainierte die U17 in der Saison 2014/15. © IMAGO / Zink

Dreht sich das Trainerkarussel jetzt von Hannover über Fürth nach München? Es könnte passen, denn Michael Köllner war schon mal Trainer bei den Kleeblättern. In der Saison 2014/15 war er für die U17 von Greuther Fürth verantwortlich. Dadurch kennt er das Umfeld und die Beschaffenheiten. Zumal hätte Köllner einen Verein, der nächstes Jahr in der 2. Bundesliga spielt.

Doch allzu realistisch sind die Chancen von Greuther Fürth wohl nicht, Köllner als Trainer zu verpflichten. Am Wochenende trug er einen Treueschwur in Form von einem Hoodie mit der Aufschrift „einmal Löwe, immer Löwe“. „Wir loten aktuell aus, ob es eine gemeinsame gute Zukunft gibt. Wenn beide Seiten das Gefühl haben, sollte dem nichts im Wege stehen“, sagte er außerdem nach dem Spiel. (th)