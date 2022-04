1860: Von Schiris wegen Türkgücü benachteiligt? Köllner äußert überraschende Mahnung

Von: Paul Ruser

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte - Michael Köllner legte seine Haltung zur Schiedsrichterleistung im Spiel gegen Saarbrücken offen dar. © IMAGO/Oryk HAIST

Nach dem Nachteil ist vor dem Nachteil: So oder so ähnlich dürfte sich Michael Köllner fühlen - der 1860-Coach polterte erneut gegen die Schiedsrichter in der 3. Liga.

München - Michael Köllner und die Schiedsrichter - eine unendliche (Leidens-) Geschichte. In den vergangenen Tagen erlebte das geschmälerte Verhältnis der beiden Parteien gleich drei weitere Dämpfer. Am Wochenende empfing der TSV 1860 München den 1. FC Saarbrücken. Nach Schlusspfiff und dem aus Löwen-Sicht strittigen Spiel platzte Coach Köllner in der anschließenden Pressekonferenz der Kragen - unter anderem betitelte er das Schiedsrichter-System in den Profiligen als „krank“, was aber „keiner wahrhaben will“. Der Grund: Sebastian Jacob traf in der Nachspielzeit für die Gäste. Nicht ganz fair, wie der Trainer der Sechzger nach dem Spiel verlauten ließ.

TSV 1860 München: Ex-Schiri Babak Rafati analysierte die strittigen Szenen aus dem Saarbrücken-Spiel

Nach dem Wochenende und dem 32. Spieltag in der 3. Liga kommentierte Babak Rafati wie gewohnt für liga3-online die absolvierten Spiele. Beim Spiel der Münchner fielen dem ehemaligen Bundesliga*- und Fifa*-Schiedsrichter gleich fünf zweifelhafte Szenen auf. Bei zweien handelte der leitende Sven Jablonski laut Rafati korrekt, den Löwen wurden aber gleich zwei Elfmeter verwehrt. Den späten Ausgleichstreffer empfand der Ex-Schiri im Gegensatz zu Köllner als regelkonform.

Der Frust des Oberpfälzers ist aber verständlich. In den ersten beiden Profiligen würde sich nämlich mit hoher Wahrscheinlichkeit der VAR melden und dem Unparteiischen über die im Nachgang behandelten Situationen bereits während der Partie informieren. Den Videobeweis gibt es in der dritten Liga bekanntermaßen aber nicht. Mit den beiden Fehlentscheidungen nach Babak Rafati führen die Löwen die Liste der durch Schiedsrichterentscheidungen benachteiligten Vereine nun an. Der 51-Jährige zählte nach dreißig absolvierten Duellen bereits 15 strittige Szenen - im Schnitt also jedes zweite Spiel eine. Der Trainer von 1860 dürfte sich in den Analysen von Rafati bestätigt fühlen, dennoch ruderte Michael Köllner nach dem Spieltag etwas zurück: „Ich bin froh, dass ich wieder zu meinem inneren seelischen Gleichgewicht gefunden habe.“

Die weiße Fahne wehte an der Grünwalder Straße aber nur kurz. Denn der Fußballlehrer legte nach. Köllner holte nämlich den ohnehin schon ausgeknockten Stadtkonkurrenten Türkgücü München* ins Boot - und warnte auf der Plattform „dieblaue24.de“ die Schiedsrichter vor einer Benachteiligung seiner Mannschaft aufgrund der unterschiedlichen Punktabzüge der Drittligisten infolge der Abmeldung Türkgücüs vom Spielbetrieb: „Ich hoffe, dass wir objektiv bewertet und nicht Opfer einer Entscheidung werden, wo man vielleicht das Gefühl hat, etwas ausgleichen zu müssen“, ließ Köllner wissen. Dem Trainer nach sei bei dem ein oder anderen Schiedsrichter „im Unterbewusstsein vielleicht irgendwo verankert: 1860 wurde mit dem Türkgücü-Aus etwas begünstigt.“

Michael Köllner hofft auf Objektivität von Unparteiischen

Der Hintergrund: Anders als seine Mitstreiter um den Aufstieg in die 2. Bundesliga* mussten die Giesinger nach dem Rückzug des ehemaligen Kivran-Klubs nur ein Pünktchen abgeben. Den 1. FC Saarbrücken, den Gegner vom Wochenende, traf es mit der Maximalpunktzahl von sechs Zählern im Vergleich deutlich schlimmer. Ob es in Zukunft einen Zusammenhang mit der von Köllner betitelten angeblichen Parteilosigkeit der Unparteiischen geben wird? Wohl kaum. Nachvollziehbar hingegen war aber seine Meinung bezüglich des fehlenden Videobeweises in der dritten Liga: „Wenn ich mich zum Profifußball bekenne, muss ich auch in der 3. Liga die Voraussetzungen für den VAR schaffen. Es sollte für alle gleich sein, sonst ist es für die Zuschauer im Stadion nicht mehr nachvollziehbar." (Paul Ruser)