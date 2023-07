Shoppingtour geht weiter: 1860 verpflichtet Schröter von Hansa Rostock

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Morris Schröter wird ab sofort im Trikot des TSV 1860 auflaufen. © IMAGO/Michael Taeger

Der zehnte Neuzugang des TSV 1860 ist da. Morris Schröter wechselt vom Zweitligisten Hansa Rostock an die Grünwalder Straße.

München – Der Kader des TSV 1860 für die kommende Saison nimmt immer mehr Konturen an. Nachdem die Löwen zu Beginn der Transferperiode noch mit Neuzugängen gegeizt hatten, vergeht mittlerweile kaum ein Tag an der Grünwalder Straße, an dem die Verantwortlichen keinen neuen Spieler präsentieren. Bis zu fünf Neuzugänge sind an der Grünwalder Straße geplant.

Der Nächste bitte: Morris Schröter. Der 27-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt mit sofortiger Wirkung vom Zweitligisten Hansa Rostock in die bayrische Landeshauptstadt. Erst am Montag verkündeten die Löwen den Transfer von Stürmer Valmir Sulejmani. Schröter ist bereits der zehnte Neuzugang an der Grünwalder Straße in der aktuellen Transferperiode.

Morris Schröter: Reichlich Erfahrung in der 2. Bundesliga und 3. Liga

Der Rechtsfuß kommt in seiner Laufbahn auf beachtliche 151 Drittligaspiele und 51 Einsätze in der 2. Bundesliga. In der vergangenen Spielzeit brachte es Schröter auf 20 Einsätze in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands.

„Ich freue mich sehr, bei den Löwen zu sein und nun den Verein und die Stadt kennenzulernen“, sagt der 1860-Neuzugang. „Ich möchte sportlich dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam eine erfolgreiche Zeit mit dem TSV 1860 München haben“, sagt Schröter in einer Pressemitteilung des TSV 1860 München.

TSV 1860: Schröter-Debüt schon am Wochenende?

Schröter wird bereits am Dienstag am Mannschaftstraining von Maurizio Jacobacci teilnehmen und in Zukunft im Löwen-Dress mit der Nummer 17 auflaufen. Sein Debüt könnte der Rechtsaußen dann am Samstag beim Vorbereitungsturnier in Unterhaching mit der Spielvereinigung, 1860 und dem 1. FC Nürnberg geben. Für das Event gibt es auch noch zahlreiche Tickets.(kk)