Umstrittene Spielerwechsel: So erklärt sie Vitor Pereira

München - Der TSV 1860 München hat mit dem enttäuschenden 1:1 gegen Sandhausen wieder mal eine Chance verpasst, im Abstiegskampf wichtige Punkte einzufahren. Kritik gab‘s vereinzelt an Trainer Pereira wegen seiner Wechsel. Der Portugiese hat eine Erklärung.

Der Blick auf die Tabelle macht Löwen-Fans derzeit keinen Spaß. „Leider hat es die Mannschaft versäumt, Euch mit einem Sieg ein angenehmes Osterwochenende zu spendieren. So mussten wir uns mit diesem dürftigen 1:1 gegen Sandhausen zufrieden geben. Ich kann Euch versichern, dass wir alle nicht mit dem Ergebnis zufrieden sind“, vermeldete Hasan Ismaik am Ostermontag via Facebook. Nur noch ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz und damit einer weniger, als Vitor Pereira die Löwen zur Winterpause übernommen hatte – Ismaik gefällt das nicht!

„Jetzt wird es natürlich noch enger, die ganze Liga ist brutal eng“, wusste auch Michael Liendl nach dem Spiel. Das Relegationsgespenst geht um, es weht ein Hauch von Kiel durch München…

Dabei war der Oster-Dreier schon festgezurrt. Gegen biedere Gäste aus Sandhausen führten die Löwen zur Halbzeit verdient mit 1:0 (Bülow, 45.). „Der Gegner hat gut verteidigt in der ersten Halbzeit, wir haben aber auch gut gespielt, nicht überragend, aber gut genug, um auch in Führung zu gehen. Nach den Chancen, die wir uns erarbeitet haben, war es eine verdiente Führung zur Halbzeit“, fasste Trainer Vitor Pereira den ersten Durchgang zusammen.

Doch was passierte dann?

„Wir hatten uns eigentlich in der Halbzeitpause vorgenommen vorn draufzugehen und auf das zweite Tor zu spielen. Aber daran müssen wir arbeiten, wir können nicht, wenn wir 1:0 führen, auf einmal passiv werden“, so Liendl.

Wobei auch Trainer Pereira das Phlegma verstärkte. 20 Minuten vor dem Ende nahm er Stürmer Ivica Olic raus und brachte mit Florian Neuhaus einen Mittelfeldspieler. Statt auf das 2:0 zu spielen, wollte Pereira das Mittelfeld im 3-5-2 dichtmachen. Daheim gegen die No Names aus Sandhausen ein 1:0 verwalten? „Wir hatten das Spiel nicht mehr unter der Kontrolle“, so Pereira über seinen Wechselgrund. Doch nach zehn Minuten revidierte der Portugiese seine Entscheidung. Mit Christian Gytkjaer kam wieder eine echte Spitze (80.). Für Entlastung konnte der aber auch nicht sorgen, fiel statt durch offensive Akzente vielmehr durch unnötige Fouls auf. Jokerqualitäten scheint der Däne nicht wirklich zu besitzen.

„Wir hatten mehr die Punkte im Kopf als das Spiel. Das ist nicht die Frage von Stürmer oder keinem Stürmer“, konterte Pereira kritische Nachfragen.

„Wir brauchen mehr als 40 Punkte dieses Jahr“, sagte Torschütze Kai Bülow. Sieben Punkte aus fünf Spielen – möglich. Mit der Passivität der zweiten Hälfte könnte es aber am 26. Mai mal wieder nach Kiel gehen. Die sind aktuell Dritter in der Dritten Liga.