Location für Rieder, Willsch und Co.? Ü-30-Club wird neuer Löwen-Partner

Von: Magdalena Schwaiger

Tim Rieder ist eine echte Größe bei den Löwen. © IMAGO/Sportfoto Zink / Peter Kotzur

Das Evergreen Drinks & Disco wird neuer Partner des TSV 1860 München. Der Ü-30-Club könnte in den nächsten Monaten einige Geburtstagsfeiern für die Löwen ausrichten.

München – Den Club am Stachus gibt es bereits seit 1987. Jetzt konnte sich der geschäftsführende Inhaber Thomas Wandinger einen Traum erfüllen, er ist schon von Kindesbeinen an Löwenfan und engagiert sich ab sofort als Sponsor für den TSV 1860 München. „Mit meinem Unterstützungsbeitrag möchte ich den Löwen helfen und darüber hinaus mit den einzigartigen Fans in die Kommunikation eintreten und sie auf meinen Club aufmerksam machen. Eine klassische Win-win-Situation“, sagte der Inhaber des Evergreen-Drinks & Disco.

Tageskarte für Heimspiele gilt als Gratis-Eintritt

Als besonderes Schmankerl für die Fans hat das Evergreen verkündet, dass die Tageskarten für die Löwen-Heimspiele in der gesamten Spieltagswoche nach Vorlage am Eingang zu freiem Eintritt für den Club führt.

„Wir haben viele langjährige Gäste, die auch Löwenfans sind. Hier sehe ich eine große Schnittmenge zu den Löwen“, gab Wandinger an. Der Löwen-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer freut sich auf eine Erweiterung des Branchenumfeldes: „Das Evergreen verkörpert Clubkultur mit Tradition in München. Sicher ist es für jeden Fan eine interessante Location, wenn es etwas zu feiern gibt – nicht nur nach Löwen-Siegen.“

Nicht nur die Fans könnten im Ü-30-Club feiern

Löwen-Neuzugang Raphael Holzhauser wurde Mitte Februar 30 Jahre alt, Quirin Moll feierte am 21. Januar seinen 32. Geburtstag. Damit hätte das Evergreen schon zwei 1860-Geburtstage, die im Nachgang im Ü30-Club steigen könnten. Tim Rieder ist das nächste Geburtstagskind der Löwen, der die magische 30er-Grenze überschreitet. Der momentan verletzte Mittelfeldspieler feiert am 3. März seinen runden Geburtstag. Das Evergreen würde sich hervorragend für die Party eignen.

Ob Neu-Trainer Maurizio Jacobacci seinen Spielern die Feierlichkeiten trotz der aktuellen Tabellensituation erlaubt, bleibt abzuwarten. Das nächste Duell wird ein Heimspiel, am 4. März empfangen die Löwen Viktoria Köln im Grünwalder Stadion. Viele Fans dürften nach der Neuankündigung einen möglichen Sieg im Evergreen feiern. (Magdalena Schwaiger)