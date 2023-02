Wann startet Holzhauser beim TSV 1860 durch? Gorenzel: „Er versucht, Verantwortung zu übernehmen“

Von: Jörg Bullinger

Raphael Holzhauser stand in allen drei Partien im Jahr 2023 in der Startelf des TSV 1860 München. © IMAGO/HMB Media/Claus

Wann zündet Raphael Holzhauser. Gegen Dresden erwischte der Löwen-Neuzugang keinen guten Tag. Platzt der Knoten des Österreichers beim VfB Oldenburg?

München – Er galt als Wunschspieler von Michael Köllner. Nach der 1:3-Niederlage zum Jahresauftakt in Mannheim kündigte der am Dienstag entlassene Trainer noch an, dass die Menschen bald sehen würden, was für einen guten Spieler der TSV 1860 mit Raphael Holzhauser in der Winterpause verpflichtet habe.

Im folgenden Heimspiel gegen den FSV Zwickau blitzte die Klasse des zweimaligen österreichischen Nationalspielers dann erstmals auf. Nach wenigen Sekunden läutete er mit seinem Kopfballtreffer den Heimsieg ein. Nach 72 Minuten durfte der Mittelfeldspieler dann vom Feld. Etwas mehr als eine Woche später hofften die Fans der Löwen auf eine weitere Steigerung. Doch die blieb der 29-Jährige gegen Dynamo Dresden schuldig.

TSV 1860 München: Selbstkritischer Holzhauser sieht bei Gegentreffer zum 1:1 nicht gut aus

Schlimmer noch: Beim Ausgleich machte Holzhauser eine unglückliche Figur. „Ich verhalte mich da nicht gut. Wir verhalten uns bei der Flanke nicht gut und der Gegner macht das Tor“, analysierte der Leihspieler von Oud-Heverlee Leuven nach der Pleite bei Magenta TV selbstkritisch. Anstatt Ahmet Arslan bei der Vorlage auf Stefan Kutschke zu attackieren, hob der Routinier in der Hoffnung den Arm, die Sachsen würden den Ball für die Behandlungspause von Tim Rieder ins Aus spielen.

Stattdessen klingelte es im Kasten von Marco Hiller und die Partie kippte. „In der 2. Halbzeit bekommen wir zu einfach die Tore. Wir hätten mit der einen oder anderen Standardsituation vielleicht das Tor machen können, aber jetzt stehen wir mit leeren Händen da“, ärgerte sich Holzhauser. „Wir dürfen nicht auf die Tabelle schauen. Wir haben noch 18 Spiele vor uns, wo wir Gas geben und Punkte holen müssen.“

„Wenn man Raphas Erfahrung und Vita sieht, bringt er sehr, sehr viel mit. Fakt ist, dass uns diese Erfahrung guttut und er auch jetzt versucht, Verantwortung zu übernehmen.“

Nach dem Aus von Michael Köllner wird Holzhauser als Leader am Sonntag besonders gefordert sein, wenn sich die Blauen im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga zurückmelden wollen. Die verunsicherten Löwen müssen nach Oldenburg. Der Aufsteiger hat aus den drei Spielen im neuen Jahr vier Punkte geholt. Nach dem 1:0-Sieg in Zwickau folgte eine 1:3-Niederlage zuhause gegen Dresden und am vergangenen Samstag ein 1:1 beim SV Meppen.

Wenn Sechzig die Wende schaffen möchte, muss sich der Mittelfeld-Regisseur beim VfB steigern. „Natürlich kann Rapha alleine kein Spiel gewinnen. Kein Spieler kann alleine ein Spiel gewinnen, nur die Mannschaft als gesamtes Team“, nahm Interimstrainer Günther Gorenzel am Dienstag alle im Löwenrudel in die Pflicht. Trotzdem lastet viel Druck auf den Schultern des Winter-Königstransfers: „Wenn man Raphas Erfahrung und Vita sieht, bringt er sehr, sehr viel mit. Fakt ist, dass uns diese Erfahrung guttut und er auch jetzt versucht, Verantwortung zu übernehmen.“ (jb)