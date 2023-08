„Endlich komplett“: Löwen-Trainer Jacobacci mit seinen Sommer-Neuzugängen

Von: Uli Kellner

Trainer Jacobacci freut sich darüber, einen vollständigen Kader zu haben. © Stefan Matzke

Insgesamt 13 Spieler hat der TSV 1860 München für die neue Saison verpflichtet. Löwen-Trainer Jacobacci spricht nun von einem „komplettem“ Kader.

Weil seit dem offiziellen Fototermin am Rande des Fanfests noch fünf Spieler dazugestoßen sind, mussten sich die 1860-Profis gestern noch einmal für ein Mannschaftsfoto formieren. Das aus Sicht von Maurizio Jacobacci vielleicht noch erfreulichere Foto wurde hinterher geschossen: der Trainer mit seinen 13 neuen Spielern. Jacobaccis Team ist „endlich komplett“, wie er gestern zu unserer Zeitung sagte.

Sechser Niklas Tarnat, der relativ spät dazukam, rechnete nach: „Das ist ja eine komplette Mannschaft mit zwei Auswechselspielern.“ Entsprechend milde, meinte er, müsse man das Team beurteilen, wenn in der Anfangsphase vielleicht nicht alles so klappt wie am Samstag beim überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen Mannheim.

Obere Reihe neben Jacobacci: (von links): Tarsis Bonga, Leroy Kwadwo, Joel Kwarts, David Richter, Niklas Tarnat, Julian Guttau, Manfred Starke, Valmir Sulejmani.

Unten: Kaan Kurt, Eroll Zejnullahu, Kilian Ludewig, Marlon Frey, Morris Schröter. (ulk)